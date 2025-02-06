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0050很夯…從星巴克長輩們聊天得知！邏輯投資：但多數人卻認為它「毫無風險」
在星巴克的小小觀察與心得：
1、台灣的退休長輩們其實很有國際觀，例如最近的話題是川普跟DeepSeek，非常跟得上時代，但理解上都不太正確。
2、0050真的很夯，絕大多數的人認為它「毫無風險」...
3、星巴克雖然禁帶外食，但一堆人都帶外食進去，拜託店員管一下啊！還有帶炸雞跟蔥抓餅的是怎樣，逼逼～
4、似乎是談保險、房屋裝修、聊八卦的指定地點（筆記）。
5、台北市部分退休長輩的生活品質似乎相當不錯，聊的話題都是歐洲、北美旅遊經驗跟下一趟旅遊的規劃（羨慕）。
6、女性討論投資的比例提升，而且不分年齡層，顯示女性對投資的興趣越來越濃厚，但如果是男女一起聊投資，通常是男生會裝得自己很強，但講出來的內容聽起來不太厲害...
7、如果我女兒未來跟我說他要去星巴克跟男友一起讀書，絕對關在家裡不准她去！不要想騙我...爸爸不是笨蛋！沒看過有認真在讀書的，尤其是男生，手給我收好...
以上如有雷同，純屬巧合！
◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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