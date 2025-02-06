00943月配ETF宣布2月不配息！ 投資者日記：去年破發還連續超配0.15元3個月

兆豐電子高息等權（00943）宣告2025年2月不配息，我是完全不感到意外，回顧2024年9月至11月，00943在淨值破發的前提下，硬是連續3個月超額配息0.15元。

ETF從成分股領到的配息就這麼多，前面多配必然寅吃卯糧造成後面無息可配，這是必然的結果。

投信當然知道會有這種結果，但是他們還是做了超配的決定，目的就是衝高短期配息率，讓不明就裡的散戶去買ETF搶息，快速衝高ETF規模賺經理費。

這種掏空家底美化配息率的操作手法，其心可議，充其量只能操做一次而已，後果是往後這家投信推出的任何金融商品，將毫無公信力可言。一家不把基金受益人出資的本錢當錢看的基金公司，他們出的基金你們還要投資嗎？

月配息ETF就是非常媚俗的產品，設計目的就是利用龐式騙局替投信謀經理費，而不是替散戶賺錢，早就背離指數投資教父約翰伯格替散戶賺取市場報酬的初衷，這些產品非常令人討厭。

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