台股ETF 動能選股 績優

自從全球進入生成式AI世代之後，台灣產業龍頭大者恆大現象日趨鮮明，近幾年不論台股或美股走勢，皆可觀察到類股龍頭往往為資金聚焦之處，且股價強者恆強，反映出掌握具有成長動能的強勢股將是台股投資關鍵。

保德信市值動能50ETF（009803）擬任經理人張芷菱表示，統計顯示，在選股機制當中加入動能篩選因子，確實可以大幅提升投資表現，自2010年5月中旬統計至2024年9月底，計算納入動能因子的臺灣市值動能50指數，累積報酬率高達813%，但若排除動能因子後，同期間的投資報酬率650%，兩者間相差超過160個百分點。

此外，台股具有較為鮮明的旺季效應，張芷菱指出，根據歷年數據顯示，每年第1季和第4季為台股全年表現最好的兩季，若能在12月加強動能選股，掌握旺季強勢股，也就是在旺季時加重動能因子權重，有望使整體報酬表現更上層樓。

張芷菱說明，近日DeepSeek在全球爆紅，除了引發市場關注與討論，更多是讓全球科技大廠看到人工智慧成本的降低意味將創造更多的應用，凸顯AI需求將加速成長，這樣的觀點亦反映在近期國際重磅科技股走勢，除晶片類股較為弱勢外，其他雲端服務相關業者表現正向，包括甫公布財報的Meta、Google及亞馬遜，而且主要大廠資本支出上調，反映對今年的正面展望，顯示全球對AI晶片與半導體的需求仍十分明確，不僅對於台灣相關供應鏈為有力支持，也將延續產業強者恆強的趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。