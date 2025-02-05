黃金ETF 避險需求熱

美國貿易政策的眾多不確定性，讓黃金價格走高，5日現貨黃金價格觸及每盎司2,870美元，再度創下歷史新高，帶動黃金相關理財產品表現。

期元大S&P黃金正2 ETF、期元大S&P黃金ETF收45.85元和32.46元，皆改寫新高。而貝萊德世界黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、富蘭克林黃金、晉達環球黃金等共同基金近一周漲幅都超過5%。

金價創新高 ETF、基金布局 圖／經濟日報提供

法人指出，1月27日中國人工智慧公司DeepSeek發布AI模型，造成美股重挫，投資人賣出去年績效最好的黃金與白銀來彌補虧損；然而隨後則傳出美國新任財長貝森特正在推動對美國進口商品全面徵收2.5%關稅，且川普表示希望實施遠超2.5%的關稅，以及美國將對加拿大及墨西哥徵收25%關稅、對中國加徵10%關稅，貿易戰啟動帶來市場避險需求。

此外，美國第4季GDP初值2.3%，低於第3季的3.1%，也低於預期的2.6%，以及12月核心CPI 2.8%符合預期，提振市場對降息的期待，帶動黃金在初期下跌之後反轉走高，不過美元上漲也壓抑黃金表現。

整體而言，市場震盪期間，對黃金市場多屬有利。晉達環球黃金基金經理團隊表示，黃金長期趨勢依然看好，原有的全球央行購買對黃金的支撐力量不變，甚至在去美元化浪潮下可能更加強化，目前亞洲市場仍然是全球黃金需求的核心區域，特別是印度為黃金消費需求提供了堅實基礎。

野村投信認為，2025年國際黃金仍有上漲空間，只是漲幅可能自2023~2024年的急漲後趨於溫和。

富蘭克林投顧指出，隨聯準會降息、潛在通膨疑慮、央行維持強勁買盤、地緣政治不確定性仍存、長期貨幣供給成長高於黃金供給，金價下檔應仍有撐，長線來看，在前述原因未消退下，加上川普上台若加劇美國財政、關稅政策疑慮，市場震盪也將使資金重回黃金，宏觀環境整體來看依然相對有利黃金，各家投行也普遍預計2025年金價可望再創高。

長線持續看好金價下，在操作上，建議不妨趁近期金礦股回檔之際採低額度分批或定期定額投資黃金基金，配置比重建議約約5%-7%，以短打或波段操作方式在獲利10%時分批了結。

法人提醒，期貨ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，投資人交易前應詳閱基金公開說明書，充分瞭解相關風險。此外，槓桿型ETF為策略交易型產品，不適合長期持有，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。