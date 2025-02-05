川普關稅急轉彎 帶動高票息公司債ETF績效全翻正

川普對加、墨關稅推遲，強化市場預期關稅僅是談判策略，並非長期政策，帶動高票息（5%以上）公司債ETF自金蛇年開市以來，績效全數翻正。

根據外電報導，摩根大通方面認為，美國總統川普的關稅計畫不太可能顯著加劇信用風險，尤其是3日美國宣布延遲對墨西哥加徵關稅，提醒投資人川普對關稅的強硬表態，可能只是談判策略，而非長期政策，帶動金融市場投資氣氛緩解，債券殖利率出現下滑。

摩根大通指出，除非美國對歐盟徵收高額關稅，或經濟狀況促使聯準會升息，否則關稅並不直接影響公司債信用風險加劇，因為美國高評級市場中，約75%的公司收入主要由「國內驅動」，其中包括占該市場31%的金融公司。

不過，川普除關稅外，還有其他新政上路，對市場影響仍具不確定性，外資分析師認為，從川普關稅脈動，看出川普新政可能會歷經：新政祭出、展開對話、雙方談判、贏得勝利，最終這條路徑對市場影響為何，市場投資人仍需停看聽。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹表示，2025年是川普上任首年，預料具強人風格的川普，將積極任事、加上使命感強烈，上任後的各項新政，勢必又快又急又猛推出，對今年金融市場掀起波濤，股市波動震盪難免，投資人想趨吉避凶，建議年後資產配置，宜適度納入高票息公司債ETF、聚焦在優質企產業債持盈保泰。

王韻茹強調，現階段布局高票息公司債ETF、可不必急於追求債券資本利得，宜優先關注債券可帶來的收益率，投資等級債券中，以美國長天期BBB級公司債，相對A級公司債及公債，具有更高收益率（高票面利率）、穩定信用級別（違約風險低）， 如遇到像年初全球股市震盪及回顧過去降息期間，高票息BBB級投等債ETF，能抵禦市場波動風險及具潛在資本利得，總報酬表現相對亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。