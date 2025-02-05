快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

川普關稅急轉彎 帶動高票息公司債ETF績效全翻正

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
川普對加、墨關稅推遲，強化市場預期關稅僅是談判策略，並非長期政策，帶動高票息（5%以上）公司債ETF自金蛇年開市以來，績效全數翻正。示意圖／聯合報系資料庫
川普對加、墨關稅推遲，強化市場預期關稅僅是談判策略，並非長期政策，帶動高票息（5%以上）公司債ETF自金蛇年開市以來，績效全數翻正。示意圖／聯合報系資料庫

川普對加、墨關稅推遲，強化市場預期關稅僅是談判策略，並非長期政策，帶動高票息（5%以上）公司債ETF自金蛇年開市以來，績效全數翻正。

根據外電報導，摩根大通方面認為，美國總統川普的關稅計畫不太可能顯著加劇信用風險，尤其是3日美國宣布延遲對墨西哥加徵關稅，提醒投資人川普對關稅的強硬表態，可能只是談判策略，而非長期政策，帶動金融市場投資氣氛緩解，債券殖利率出現下滑。

摩根大通指出，除非美國對歐盟徵收高額關稅，或經濟狀況促使聯準會升息，否則關稅並不直接影響公司債信用風險加劇，因為美國高評級市場中，約75%的公司收入主要由「國內驅動」，其中包括占該市場31%的金融公司。

不過，川普除關稅外，還有其他新政上路，對市場影響仍具不確定性，外資分析師認為，從川普關稅脈動，看出川普新政可能會歷經：新政祭出、展開對話、雙方談判、贏得勝利，最終這條路徑對市場影響為何，市場投資人仍需停看聽。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹表示，2025年是川普上任首年，預料具強人風格的川普，將積極任事、加上使命感強烈，上任後的各項新政，勢必又快又急又猛推出，對今年金融市場掀起波濤，股市波動震盪難免，投資人想趨吉避凶，建議年後資產配置，宜適度納入高票息公司債ETF、聚焦在優質企產業債持盈保泰。

王韻茹強調，現階段布局高票息公司債ETF、可不必急於追求債券資本利得，宜優先關注債券可帶來的收益率，投資等級債券中，以美國長天期BBB級公司債，相對A級公司債及公債，具有更高收益率（高票面利率）、穩定信用級別（違約風險低）， 如遇到像年初全球股市震盪及回顧過去降息期間，高票息BBB級投等債ETF，能抵禦市場波動風險及具潛在資本利得，總報酬表現相對亮眼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 公司債 川普 關稅

延伸閱讀

傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作

川普稱不急與習近平通話 陸外交部：需要平等相互尊重對話

川普樂見薩國收容美罪犯 法律和監獄條件是問題

川普關稅搗亂？群益投顧看好美股多頭格局未變 建議逢低布局這類股

相關新聞

00929怎麼又配0.05元比00940年化殖利率還差？專家點出三大原因

00929比也是月配息ETF的00940早成立將近一年，所以會累積出比00940更多的資本利得，但是00929這個2月份的3.3%年化殖利率，卻是輸給00940的3.8%年化殖利率耶（以現在股價9.3元、宣布月配息0.03元計算）！

川普關稅急轉彎 帶動高票息公司債ETF績效全翻正

川普對加、墨關稅推遲，強化市場預期關稅僅是談判策略，並非長期政策，帶動高票息（5%以上）公司債ETF自金蛇年開市以來，績...

2月41檔債券ETF將配息 「這幾檔」預估年化配息率6%以上

股市震盪，投資人青睞債券ETF，觀察2月共有41檔債券ETF即將配息，整體而言，非投等債的配息率表現相對較佳，其中群益優...

006208規模衝破2000億元大關 市值型ETF大車拚

臺灣50指數系列產品近期成為市場大熱門，追蹤該指數最大一檔的ETF-元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費以及...

高股息ETF掀降息風 第一金投信：高債息將成新主流

金蛇年股市開局動盪，第一金投信董事長暨投信投顧公會副理事長尤昭文表示，隨著股市漲高，股息殖利率下滑，去年火紅的高股息ET...

00878小降息0.05配0.5元…還能投資嗎？稀飯五點分析：產業配置優勢

去年00878的含息報酬約為10.96%，雖然不及大盤，但高股息ETF中也沒有一檔勝過大盤的。00919、00713兩檔的含息報酬分別為17.61%、15.93%，勝過00878，而00878則勝過0056的7.78%。因為00878跟0056的持股重疊率算是比較高的，也因此走勢會更偏向0056一點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。