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2月41檔債券ETF將配息 「這幾檔」預估年化配息率6%以上

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
股市震盪，投資人青睞債券ETF，觀察2月共有41檔債券ETF即將配息。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
股市震盪，投資人青睞債券ETF，觀察2月共有41檔債券ETF即將配息。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

股市震盪，投資人青睞債券ETF，觀察2月共有41檔債券ETF即將配息，整體而言，非投等債的配息率表現相對較佳，其中群益優選非投等債（00953B）預估年化配息率8.06%最高，其他包括00937B、00945B、00741B、00799B、00950B、00756B、00957B、00959B預估年化配息率也都有6%以上。

市場法人表示，00953B自配息訊息公告後，買盤不斷挹注近一周均量4.4萬張，5日成交量6.4萬張更是居所有債券ETF之冠，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券ETF。00953B將在13日進行配息，本次預計每股配發0.07元，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為2月12日。

ETF理財達人表示，據了解，票面利率鎖定6%以上的00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，此外更是次次填息，讓受益人息利雙收，00953B之所以配息維持新高又能次次填息股價頻創新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，雖然聯準會後續將放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，市場對於降息預期雖反覆改變，但非投等債表現仍相對穩健突出，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。整體而言，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，此外，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令投等債的投資機會浮現，投資人亦可透過投等債ETF來參與。其中結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 配息

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