006208規模衝破2000億元大關 市值型ETF大車拚

臺灣50指數系列產品近期成為市場大熱門，追蹤該指數最大一檔的ETF-元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費以及保管費，合計降至0.14%，成為所有台股ETF中最低的一檔，而雙胞胎的富邦台50（006208）也不落人後，規模於5日正式衝破2000億元大關。

元大台灣50優化後的費用率採級距累進式，依最新規模調降至經理費0.11%、保管費0.03%，且優化後的費用率，將隨規模越壯大、愈來愈低；同日，也見到執行分割的起手式-在公開說明書中增列「基金分割、反分割」相關條文。

成立時間超過20年的元大台灣50，參與臺灣經濟成長的發展，市價也從成立的36.98元，最高來到206元，5日收在196.8元，如今的入手價讓投資人感覺不並那麼親民，未來是否會成為第一檔「分割」ETF，讓其價格重新回到發行價附近？下一步已是市場關注重點。

雖然富邦台50經理費0.15%、保管費0.035%，合計0.185%，如今已然不是最低的，但近期仍然持續吸金，連續五個交易日淨流入，再加上5日台股行情重返23000點之上，雙利多推升規模改寫新高，正式突破2000億元大關，來到2017.56億元。

從台股ETF來看，目前暫居第六大，僅次於元大台灣50的4540.79億元、國泰永續高股息3921.67億元、元大高股息3886.63億元、群益台灣精選高息3113.67億元、復華台灣科技優息2203.26億元。

因DeepSeek橫空出世，為AI產業投下震撼彈，國際股市震盪。儘管短線可能因DeepSeek影響而震盪，但富邦投信仍看好，美國及台灣仍具AI相關技術領先地位，該事件也可能促使美企增加對AI產業的資本投入，加上國內經濟穩定成長，AI供應鏈未來仍有很多機會，對於未來展望維持正面看待。短線受DeepSeek影響，科技權值股承壓，台股仍有下行風險，但由於後市仍然樂觀，建議逢拉回會是買點。

此外，也愈來愈多市值型ETF新兵報到，聯邦台灣精彩50於3月17日起募集，追蹤臺灣50權重上限30%指數，成分股與與市場上大家熟知的元大台灣50與富邦台50所追蹤指數成分股一模一樣；但更特別的是，該ETF有單一個股權重上限30%的設計，且萬元就能入手一張。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。