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幫小孩投資想買0050+美債！網勸：全丟VOO更實在

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想幫孩子用紅包錢投資股市。圖／本報系資料照片
網友想幫孩子用紅包錢投資股市。圖／本報系資料照片

根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人。有網友想將孩子的紅包投入股市，投資方式考慮「0050 60%+美債 40%」或「0050 50%+VOO 50%」兩種。其他人建議，不需要買美債，除非需要穩定的現金流才需要投資債券，也有不少人直指「全丟VOO」是最佳選擇。

一名網友近日在PTT股市版發文，分享自己為剛出生的孩子規劃長期投資的想法，並請益大眾的意見。他表示，孩子去年出生，今年過年剛收到第一筆紅包，除了存入國泰高利活存帳戶外，他也希望能透過每月定期定額投資，為孩子累積長期資產。

該名家長坦言，自己不像股版的資深投資人動輒百萬資金，因此計畫每月投入一萬元，並在兩種投資組合間抉擇。他的第一個選項是「0050 60%+美債 40%」，透過股債配置降低風險，並希望未來孩子能以利息作為生活補助。

另一個選擇則是「0050 50%+VOO 50%」，全股市配置，將資金分散至台股與美股。然而，他對於未來18年台積電的發展存有疑慮，因此對此組合有所遲疑。

該家長也指出，不論選擇哪種配置，核心風險都在於「美國是否能持續強大」。他向PTT網友請益，想了解大家的看法，並詢問是否有更好的投資建議。

其他人紛紛留言「VT或VOO選一個」、「長期不考慮債，美股大盤2倍做多 SSO or QLD」、「這兩個我會選2」、「買美債幹嘛」、「不要買美債」、「請勿空美股，巨頭真的無腦買，以前巨頭無法無腦是因為以前科技還不那麼發達，現在可以無腦巨頭是因為太難取代，除非人類不進步」、「幫小孩存不用買債，等到他快財富自由，需要穩定現金流才需要買債」。

有人建議「我的話全押voo，一來台灣基本跟美國在跑，何況台灣還有中國來亂，現在連川皇也要亂」、「VOO+美債」、「3.VOO 100% or QQQ 100%」、「VOO無腦丟啦，你以為老米下去鬼指不會跟著下去？」、「真的就vt、voo」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF PTT QQQ VOO 台股

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