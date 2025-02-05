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高股息ETF掀降息風 第一金投信：高債息將成新主流

中央社／ 台北5日電
第一金投信董事長暨投信投顧公會副理事長尤昭文表示，隨著股市漲高，股息殖利率下滑，去年火紅的高股息ETF紛紛吹起降息風，今年可能由高債息債券ETF取代，成為投資市場新主流。圖／中央社
第一金投信董事長暨投信投顧公會副理事長尤昭文表示，隨著股市漲高，股息殖利率下滑，去年火紅的高股息ETF紛紛吹起降息風，今年可能由高債息債券ETF取代，成為投資市場新主流。圖／中央社

金蛇年股市開局動盪，第一金投信董事長暨投信投顧公會副理事長尤昭文表示，隨著股市漲高，股息殖利率下滑，去年火紅的高股息ETF紛紛吹起降息風，今年可能由高債息債券ETF取代，成為投資市場新主流。

尤昭文今天出席第一金投信記者會，他觀察，去年很多投資人押寶聯準會（Fed）降息行情，想賺資本利得，結果被套牢，他認為，投資債市的觀念應該要回到債息本身。

由於美國經濟表現強韌，加上美國總統川普（Donald Trump）的政策，預期通膨要下來不容易，聯準會降息腳步放緩，但降息的方向並沒有改變，尤昭文認為，未來債券殖利率仍會緩步往下降，投資人可以趁這個時候鎖住高債息。

第一金投信總經理廖文偉補充表示，台灣民眾偏好固定配息，可以帶來穩定現金流，去年高股息ETF在台灣掀起申購熱潮，但今年股市看起來波動加劇，債市的波動度比起股市低很多；而且相較股息容易忽高忽低，債息較為可靠及穩定。

2025年開春以來短短1個多月，包含ETF及共同基金在內，國內已有多檔債券基金新兵掛牌上市或宣布發行。

其中兩檔ETF，台新10年期以上特選全球BBB（00980B）已於1月22日上市交易，投資標的鎖定BBB投資等級公司債。第一金美元優選收益非投資等級債券（00981B）則是今年投信業募集首檔非投資等級債券ETF，預計2月12日起進行募集。

另外，還有1檔債券基金野村全天候環球債券基金，預計2月18日開募，除了常見的公債、公司債，還可納入浮動利率債、混合資本債與可轉債等多元組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 第一金 高股息

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