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清流君不看好00915⋯高股息只推00713！網預言：月配都會滅

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君分析高股息ETF。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
清流君分析高股息ETF。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

YouTuber清流君最新影片對高股息ETF給出預測，他強調唯一值得投資的高股息ETF只有00713，並不看好00915的表現。其他人則表示，「00918看起來也不錯，00882能有低的話撿起來也不錯」，還有人預言「月配一定會滅，光台灣公司發的股息根本沒辦法支撐一整年這樣發，季配應該是極限了，長久看高股息一定會回歸年息5%左右」。

一名網友PTT轉貼清流君的影片，他表示，去年各大高股息ETF一較高下，清流君精準預測00929將校正回歸，今年則是最不看好00915，清流君指出「00915實際上不如標榜的低波動，過去十年報酬率回測也落後大盤，將會因為均值回歸大跌」，清流君唯一推薦的高股息ETF只有00713，只有00713符合「低波動」的標準，可搭配美債及0050進行資產配置，取得更好的報酬率。

其他人紛紛留言「慘了，00915該逃了嗎」、「全部都不看好，只看好美國股市」、「囧…00915我已經買了935張，目標是1200張…今年不看好嗎」、「2025還在買高股息？」、「不推高股息卻推00713？」、「713就低波動，做不到刪app 10年一股不賣就買713」、「高股息ETF都是左手換右手的詐騙手法」、「在市場瘋美債的時候，他也出影片澆冷水，其實00915把跌的股票去掉，其他都是漲的」。

根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人。但19檔受益人數呈現增加，且其中有9檔ETF受益人創新高，季配高息有7檔，市值型則有2檔，整體而言，季配型台股高息ETF目前是相對受投資人青睞的一群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30 ETF PTT YouTuber 台股 報酬率 高股息

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