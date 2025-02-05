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00929怎麼又配0.05元比00940年化殖利率還差？專家點出三大原因

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

原本大家都預測月配息的ETF 00929在1月24日（農曆春節前）領到第一大成份股 聯發科 配下來的股息之後，會在2月份公布的配息金額上有所增加（一月份只配0.05元），沒想到過完農曆春節之後公布出來的每股配息金額還是只有少少的0.05元，相當於年化殖利率只有3.3%啊！

這下子真的會引發投資人的怒火了！因為00929比也是月配息ETF的00940早成立將近一年，所以會累積出比00940更多的資本利得，但是00929這個2月份的3.3%年化殖利率，卻是輸給00940的3.8%年化殖利率耶（以現在股價9.3元、宣布月配息0.03元計算）！

而且之前一股有到9.7元的00940當時就配了0.05元，股價高出將近一倍的00929怎麼現在只配出0.05元呢？實在太令投資人失望了，也難怪網友們紛紛留言：「還好早早就賣了」、「先換車、跳車的先贏」。

不過，投資人先別怒火中燒，因為查看00929截至最新2月3日的淨值成份裡，每股有0.4元的收益平準金、2.8元的資本利得平準金，所以要配出好幾倍0.05元的實力是沒問題的，推測00929此時保留了大部份聯發科的配息錢、資本利得平準金不發的原因在於：

一、因應國際經濟局勢

眾所皆知現在由美國總統 川普當家的全球經濟，焦點都是會不會發生國際關稅貿易大戰，導致現在的投資市場是瞬息萬變、令人難以猜測的，所以ETF多留一些資金在手上，才能適時地逢低承接、因應股市的不理性下跌。

二、淨值支撐股價

股市表現不佳，如何才能撐住ETF的股價？由於ETF的股市價格最終都是會貼著淨值來走，而ETF的配息來自於淨值，配息配得多，淨值就會掉得多；反之，ETF配息少一點，可以讓ETF的淨值減少慢一點，股價就會比別的ETF有支撐一點，這也是00929配息少一點的原因。

三、等待風起雲湧之時

現在股市行情不佳、ETF普遍吹著「降息」風，連ETF人氣王00878都減少配息，所以00929此時沒必要逆勢而為、提高配息金額。不如等待股市春暖花開、各家ETF紛紛提高配息時，再跟進衝高配息金額，才不會少了新聞及配息話題，而被投資人遺忘在買進名單中。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 月配息

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