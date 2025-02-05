00878小降息0.05配0.5元…還能投資嗎？稀飯五點分析：產業配置優勢

哈囉；你今天要不要來點稀飯套餐呢？我是稀飯。

去年5月，稀飯寫了一篇關於《00878國泰永續高股息 還可以買嗎？》的貼文，廣受大家的好評！今年跟去年的市場大不相同，最近市場上吹起了降息的風聲，更讓不少投資人開始擔心：「連一向以穩定配息著稱的00878國泰永續高股息ETF，會不會也受到影響？」⠀

根據最新消息，00878預估每單位配發0.5元，這比去年第三、四季的0.55元稍微減少，確實讓人有點慌張。不過，這是否真的意味著00878的穩定性開始動搖了呢？今年，稀飯再次更新最新資訊，帶你一起看看00878的表現是否依然值得持有！

1.規模大、流動性好

目前台股ETF規模排名中，00878緊追在（0050）元大台灣50之後，以約3700億規模位居第二大，相比去年5月進步一名，小勝（0056）元大高股息的3400億規模。且00878擁有超過157萬的投資人持有，是台股ETF中持有人數最多的一檔ETF，代表市場對它的表現還是有高度認可。大規模和高流動性，讓投資人更容易進出市場，是00878的優勢之一。

2.求穩定的配息表現

稀飯帶你回顧00878去年2024年的配息表現：第一季配發0.41元、第二季配發0.51元、第三季配發0.55元、第四季配發0.55元，累積配發2.01元，

雖然今年的預估配息0.5元看起來比去年第三、四季略低，但仍然比去年第一季和第二季的配息更加進步，整體配息水準依然穩健。

觀察過往3次的股利組成，00878的股利是以配發「資本利得」為主，占比約50-60%左右，成分股股利則占20-40%左右。

再從最新的淨值組成來觀察，00878目前持有的收益平準金落在0.71元，資本利得約6.36元，根據先前的配置組成，稀飯認為還是足夠配發4次股利的，且待7、8月的台股除權息後，00878又會在溢注一筆股利。

今年高股息ETF勢必會面臨「降息」的挑戰，稀飯建議大家用合理5-6%的殖利率為評估一檔高股息ETF的標準，超過的部分建議當作額外賺到的，這樣投資會比較安心。

稀飯個人是偏好更穩定的配息曲線，同為2、5、8、11月除息的（00731）復華富時高息低波，去年配息配得很大方，現金殖利率拉到很高，吸引很多投資人投入，但今年的成長不如以往，導致第一季的殖利率降到只剩1%不到，上下限很高，反而存得不安心。這是稀飯認為878的第2個優勢。

3.產業配置優勢

00878的穩定性來自於其多元化且均衡的產業配置。6成的科技股搭配2成的金融股，讓整體風險分散，比起單押特定產業，00878較不會因為單一產業或個股的波動而大幅影響整體表現。

科技股方面，00878納入了多家業界龍頭企業，包含：聯發科-IC設計龍頭，受益於AI技術持續發展，市場需求穩定增長。日月光-封測巨擘，受惠於全球半導體供應鏈的擴張，成長潛力不容小覷。

AI話題持續發燒，這些科技股的訂單量有望再成長，為00878的配息提供強而有力的支撐。背後也還有穩定的金融股做靠山，鞏固00878，是稀飯認為00878的第3個優勢。

4.與熱門高股息ETF的持股差異

00878持有30檔成分股，稀飯跟0056、00713、00919這三檔ETF比較持股。與0056共有20檔相同持股，持股重疊率達66.67%。與00713有10檔相同持股，持股重疊率33.3%，與00919的持股重疊率則更低，僅有5檔相同持股，分別為聯詠、聯發科、聯電、中信金及世界，持股重疊率僅有16.67%，重複率算是非常低的！因此跟00919、00713搭配更是沒問題，是稀飯認為的第4個優勢。

※ 持股重疊率公式：相同持股檔數/各別ETF總檔數

5.2024年的績效表現

去年00878的含息報酬約為10.96%，雖然不及大盤，但高股息ETF中也沒有一檔勝過大盤的。00919、00713兩檔的含息報酬分別為17.61%、15.93%，勝過00878，而00878則勝過0056的7.78%。因為00878跟0056的持股重疊率算是比較高的，也因此走勢會更偏向0056一點。

最後，投資股票必然是存在風險的！且基金不保證配息及獲利，00878雖然有上述稀飯說的優勢，並不代表投資00878絕對穩賺不賠。投資前，請務必釐清自身的投資需求，並審視自身的財務狀況，做出適合自己的決策呦！

你吃飽了嗎？今天的餐點就到這裡囉！00878是否值得持有，最終還是取決於你的投資目標與風險承受能力。如果你喜歡穩定的配息和流動性，00878依然是個不錯的選擇。你們怎麼看呢？歡迎留言分享你的想法！

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