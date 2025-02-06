川普關稅搞亂股市跌了又漲…009803市值型ETF更該投資！搭配季配息機制兼顧息收

川普2.0回歸總統，有「川投顧」之稱，波動之大，原先對加拿大及墨西哥要加課關稅，又改口讓步，暫緩30天！台美股下去上去，讓投資人心情如同雲霄飛車，但往好處想，若是大盤一路往上，又會有「越來越貴，下不了手」。

這時候更該選擇投資市值型ETF，市場上漲不錯過，下跌撿便宜！

保德信市值動能50（009803）全台首創「市值又兼顧成長」ETF，除挑選體質佳市值夠大的公司外，更專注於未來獲利成長性。指數貼近大盤走勢，與強者同行，「過去大實力現在強布局」未來成長潛力的台

AI讓科技發展在可見的未來能夠有所預期，至2024年台股出現「大者恆大和強者更強」的盤面，權值股的漲勢遠遠超過中小型個股，009803首創市值增長篩選機制，使資本利得更有機會成長。

009803的配息為「季配息」機制，資本利得外也同時還能兼顧息收，臺灣市值動能50指數近五年平均股利率5.4%更高於目前市值型ETF，讓有現金需求的投資人，多一項選擇。6月定審加重價值因子篩選權重，幫助投資人掌握潛在高股利率標的，提升投組股息收益；12月換股加重動能因子權重，第四季至隔年第一季為台股歷年表現最強兩季，據夏普值（Sharpe Ratio），挑選強勢個股參與台股旺季行情！

009803單張申購為一萬元整，小資族要累積張數過程中易獲得成就感，ETF本身汰弱留強機制適合沒時間看盤的所有投資人，讓資產隨著存股長時間累積和市場一同成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。