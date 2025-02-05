每月1萬幫小孩存股到成年…他列2組合被打槍 網勸全入「巨頭」

隨著理財知識的普及，越來越多家長開始提前幫小孩存股。近日有網友發文，表示想幫剛出生的小孩存股，至少會放18年，不知道要買什麼標的比較合適。

原PO在PTT發文，表示自己的小孩去年出生，現在打算每月花1萬元幫孩子定期定額存股，目前在考慮兩種標的組合。

第一種是60%的0050加上40%的美債，原PO認為這兩個標的都適合長期持有，也比全部投入股市保險，或許還能將利息作為小孩的生活費。

第二種是平均投入0050和VOO。原PO認為這樣可以將一部分風險分散到美股，畢竟不知道18年後台積電會如何，但VOO的成分股至少都是世界前幾大公司。

而這兩種組合的共同風險，就是美國必須繼續強大，因此原PO想知道網友會如何選擇，或者有沒有更好的搭配？

許多網友不建議原PO買美債，「幫小孩存不用買債，等到他快財富自由，需要穩定現金流才需要買債」、「靠利息當生活費是老人才要做的事，小朋友來日方長當然選獲利更大的」、「存18年不用買債，無視波動」。

也有網友認為可以全部投入美股，「VOO 100%就好，美股如果倒了台股也差不多了」、「SPY、QLD、TQQQ三者都很適合定期定額，金額大到波動你會怕的時候再考慮改變」、「全VOO+1，你要的是18年間漲跌無妨，但18年後漲的勝率高，漲幅在勝率高的前提下盡量大的投資標的」。

也有網友解釋他們願意全部投入美股的理由，「20年內若美國不再強大，說真的，你再多錢也沒用。我的話全押VOO一來台灣基本跟美國在跑，何況台灣還有中國來亂，現在連川皇也要亂」、「請勿空美股，巨頭真的無腦買，以前巨頭無法無腦是因為以前科技還不那麼發達，現在可以無腦巨頭是因為太難取代，除非人類不進步」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。