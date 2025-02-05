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年前ETF投資人落袋為安 但這9檔受益人數逆勢創新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
農曆年封關前ETF總受益人數減少，但有9檔ETF的受益人數逆勢創新高。圖／本報系資料照片
農曆年封關前ETF總受益人數減少，但有9檔ETF的受益人數逆勢創新高。圖／本報系資料照片

部分ETF（指數型股票基金）受益人選擇農曆年前落袋為安，根據台股ETF集保戶股權分散1月22日封關前最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周減少1.4萬人，總人數來到1029.5萬人。但19檔受益人數呈現增加，且其中有9檔ETF受益人創新高，季配高息有7檔，市值型則有2檔，整體而言，季配型台股高息ETF目前是相對受投資人青睞的一群。

9檔受益人數創新高的ETF，以0056元大高股息周增加9013人最多，00918大華優利高填息30周增加1414人居次，其餘周增加人數排序為：00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00915凱基優選高股息30、006208富邦台50、00878國泰永續高股息、0057富邦摩台、00731復華富時高息低波。

群益投信表示，整體而言，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以「商人性格／交易主義為主／美國領先」的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，皆將牽動台股年後盤勢。

參考大盤近10年行情，農曆年後多有一波漲勢，在開紅盤後一周，上漲機率90％，平均漲幅2.1％，若時間再拉長，至開紅盤後1個月、2個月，上漲機率都有80％，平均漲幅都有3％以上。

群益投信表示，大盤來到波段高點，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股ETF介入布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 ETF 台股

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