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年後開盤就遇大跌「都是甜甜價」！真星華：不囉唆買進00919、台積電（2330）、00757

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

＊原文發文時間為2月3日

年後第一天

春節期間的開銷結束，年前領到的各種獎金還有餘錢，暫時沒有大筆金額待支付

從薪資户轉一些金額到股票户，加碼本金來投資

今日股市大跌，都是甜甜價

不囉嗦，直接買2張00919、5股台積電、100股00757（有輝達

不擔心DeepSeek事件的影響嗎？

依照實際玩AI繪圖2個月的感覺，AI需要的算力很重要，算力主要靠硬體。玩過電腦遊戲就知道，硬體不行，跑不動就是跑不動

參考電腦發展史，CPU、記憶體、硬碟演變至今，速度之快、容量之大，與20年前是天差地遠。

AI正開始蓬勃發展，目前多運用在chatgpt等聊天軟體、AI繪圖、AI影片等，以後還有更厲害的AI代理人（AI Agent）這個相當於白領員工的角色，甚至是AI機器人（星際大戰R2-D2？），可以預見AI未來20年的發展，需要的算力是現在無法想像的。AI硬體目前主要關鍵就是 輝達，相信皮衣男的本事。

未來也許有某一家公司會超越 輝達，就像Nokia被替代掉，但我不知道那一家公司是誰。如果那家公司已經出現，有人能告訴我是哪一家？還不趁便宜買爆它的股票。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00919群益台灣精選高息ETF基金 2330台積電 AI 輝達

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