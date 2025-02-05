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00878配0.5元持穩…緩降息比大調整好！ 杉本：真的是一檔很穩定的ETF

聯合新聞網／ 杉本來了
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00878公佈2025年第一次配息，為0.50元現金股利，雖然比起2024年第四季少，但杉本認為緩降息比大調整好，這一季杉本也覺得蠻不錯，恭喜有買入00878的小本們。

00878真的是一檔很穩定的ETF，配息以及淨值都能穩定的成長，真的蠻適合小資存股、幫小孩存股。

想要參與除息，可以參考以下資訊 :

1.最後買進日為02月19日

2.除息日：02月20日

3.配息日：03月18日

以目前股價22.18元，年化殖利率達9.00%，整體殖利率其實蠻不錯。

以每季配息0.50元計算，想要每月加薪1萬元，共需買入60張00878，成本約為133.1萬元。

00878受股民喜愛的特點如下:

1.成分股產業分配均衡

2.配息穩定

3.會跟漲抗跌

00878目前布局產業，依舊均衡配置在電子、金融、傳產3大產業，避免重押單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。

接著我們來判定00878，便宜價、合理價、昂貴價，目前00878股價22.18元

便宜價、合理價、昂貴價分別為：21.2元、25.1元以及30.8元

目前00878股價落在便宜至合理價區間。

便宜、合理、昂貴價，是由杉本所建立的精算公式，考量現金股利以及股票股利計算得出。

◎本文內容已獲杉本來了授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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