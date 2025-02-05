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蛇年首發！00981B第一金美元優選非投等債ETF 2月12日登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景氣擴張態勢不變，預期蛇年全球金融市場蜿蜒向上，挑選投資工具不僅要有息收，也要有攻擊力。看好川普效應與紅包行情，第一金投信搶農曆年後新基金首發，2月12日起推出債券攻擊手第一金美元優選收益非投資等級債券ETF(00981B)，是今年首檔新發行非投資等級債券ETF，追蹤投資彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數，鎖定投資成熟國家發行、美元計價債券，ETF以10元價格發行、提供月配息及收益平準金機制。

美國總統川普強勢回歸白宮，宣誓帶領美國開創黃金時代，美股多頭循環不墜。不過，面對川普不按牌理出牌的關稅、移民、外交等政策，全球還摸不著頭緒，不確定因素將牽動整個金融市場情緒，例如春節期間，川普簽署命令提高關稅，再挑起貿易戰，宜密切觀察通膨及利率變化，第一金美元優選收益非投資等級債券ETF經理人王心妤認為，依目前金融市場走勢偏向多頭但又隱含較大波動的環境，理財工具宜挑選投資效益佳之商品，建議從風險報酬比下手。

根據Bloomberg資料，統計1990年至2024年五波大多頭循環期間，各類資產的表現觀察，美元非投資等級債券平均總報酬為118.12%，雖不及美股指數的277.82%，不過遠較美國公債32.94%、美國投資等級債券59.57%來得高，若進一步觀察報酬風險比，美元非投等債的平均報酬風險比為2.92倍，遠高於美股指數的1.73倍。

王心妤表示，若對債券殖利率上升風險有所疑慮，不滿意長天期公債、投等債報酬率，或是擔心股市漲多拉回的風險，非投資等級債券可提供投資人在每單位風險下，可獲得較佳投資報酬的機會，相當適合目前的金融環境與理財需求。

美股多頭時期各資產報酬風險比較。(資料來源：Bloomberg，第一金投信整理)
美股多頭時期各資產報酬風險比較。(資料來源：Bloomberg，第一金投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國公債

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