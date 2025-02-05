快訊

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S：對她只有respect

台股下殺「歐印」0050！女大生身上剩2萬怕崩盤 股民搖頭：心態不對

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己在2月3日買進了一張0050，讓她十分擔心自己會「賠死」。圖／聯合報系資料照
近日有網友發文，表示自己在2月3日買進了一張0050，讓她十分擔心自己會「賠死」。圖／聯合報系資料照

自蛇年開紅盤日台股重挫之後，許多投資人都擔心台股會持續下跌。近日有網友發文，表示自己在2月3日買進了一張0050，讓她十分擔心自己會「賠死」。

原PO在Dcard發文，表示自己還是學生不太會賺錢，在買進0050之後身上只剩2萬，十分擔心台股崩盤她也會跟著賠死，並詢問網友自己這樣做是否正確。

有網友認為原PO的行為很不理智，「為什麼會讓自己只剩兩萬然後去搞投資，本身還是不太會賺錢的學生，你已經給自己答案了，真的不要鬧了」、「投資請用閒錢，不要整天想投機想錢想瘋了」、「同大三學生，你已經本末倒置了，我身上留6萬都覺得不夠了，更何況崩了你有什麼本錢等它慢慢噴回來，急需用錢也只能認賠賣出，只能說你心態要調整」、「投資首先就是要用閒錢投資，避免你突然急需用錢直接被抬出場，看起來你身上剩下的錢好像不夠你日常生活」。

也有網友告訴原PO，市值型ETF就是要長期持有，「這筆錢丟下去你就直接預設65歲才要拿出來了，所以短期崩不崩跟現在的你無關」、「投資都需要時間喔，0050不是那種賺快錢的投資標的，慢慢賺錢逢低加碼就可以了」、「買0050就是只進不出，然後持續購買個10年以上，一定是獲利的」。

還有網友與原PO分享投資觀念，「這種追蹤大盤指數，現階段只要不亂認賠殺出就不會，但考量原PO是學生沒有啥經濟能力，還是不建議這樣快全下的操作」、「不過買了都買了，練習心態不要怕崩，怕崩不要玩。專業投資人最喜歡崩了，重點是要崩對地方跟時間點，重點是你對投資內容要有一定熟稔，就算是投ETF也要稍微研究。體質不錯的公司如果發生小崩等於是股市大特價欸」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 Dcard 台股 大盤 投資人 閒錢

延伸閱讀

0050將拆股…股價貴、內扣費用高兩詬病缺點全消？棒棒：簡直天大的好消息

00929配息出爐全網怒了！他怒嗆：比00940還爛

台股反彈 四方人馬搶進…專家：後續盯半年線

​平衡、組合型基金 抗震

相關新聞

00878配息小縮0.05元？網喊話比預期好：報酬率向0050看齊

國泰投信旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）發布最新配息資訊公告，00878公告配息0.5元。PTT網友對配息金額還算滿意，有網友看好「長期來看應該會接近0050的年化報酬10%左右」，但也有投資人哀嚎「價差已經讓我套到爛了」。

00929配息出爐全網怒了！他怒嗆：比00940還爛

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年2月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以2月3日收盤價18.10元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。PTT網友狠酸「一杯波霸鮮奶茶也買不起，可憐」，還有人怒指「比00940還爛」。

0050將拆股…股價貴、內扣費用高兩詬病缺點全消？棒棒：簡直天大的好消息

未來有機會看到0050拆股，這消息感覺像是在跟006208宣戰，過去一向被詬病的兩大缺點，股價太貴、內扣費用太高，都一一不見了，簡直是天大的好消息。

連00878都不知道的小白想進股市能買什麼？存股哥列舉大方向

近期幾位老鐵說他們是小白，比白色還要白、連00878是什麼都不知道的那種，問我市場有那麼多標的可以選，那要存什麼比較好

0050降費用率後有望分割⋯宣戰006208？一票人準備跳槽

元大投信在年年宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費及保管費，經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%，同時也在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，此舉被視為未來執行分割的起手式。PTT網友直呼「0050還要給006208活路嗎？」不少人都打算跳槽改買0050，笑稱「006208沒人要了」。

台股下殺「歐印」0050！女大生身上剩2萬怕崩盤 股民搖頭：心態不對

自蛇年開紅盤日台股重挫之後，許多投資人都擔心台股會持續下跌。近日有網友發文，表示自己在2月3日買進了一張0050，讓她十分擔心自己會「賠死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。