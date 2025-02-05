台股下殺「歐印」0050！女大生身上剩2萬怕崩盤 股民搖頭：心態不對

自蛇年開紅盤日台股重挫之後，許多投資人都擔心台股會持續下跌。近日有網友發文，表示自己在2月3日買進了一張0050，讓她十分擔心自己會「賠死」。

原PO在Dcard發文，表示自己還是學生不太會賺錢，在買進0050之後身上只剩2萬，十分擔心台股崩盤她也會跟著賠死，並詢問網友自己這樣做是否正確。

有網友認為原PO的行為很不理智，「為什麼會讓自己只剩兩萬然後去搞投資，本身還是不太會賺錢的學生，你已經給自己答案了，真的不要鬧了」、「投資請用閒錢，不要整天想投機想錢想瘋了」、「同大三學生，你已經本末倒置了，我身上留6萬都覺得不夠了，更何況崩了你有什麼本錢等它慢慢噴回來，急需用錢也只能認賠賣出，只能說你心態要調整」、「投資首先就是要用閒錢投資，避免你突然急需用錢直接被抬出場，看起來你身上剩下的錢好像不夠你日常生活」。

也有網友告訴原PO，市值型ETF就是要長期持有，「這筆錢丟下去你就直接預設65歲才要拿出來了，所以短期崩不崩跟現在的你無關」、「投資都需要時間喔，0050不是那種賺快錢的投資標的，慢慢賺錢逢低加碼就可以了」、「買0050就是只進不出，然後持續購買個10年以上，一定是獲利的」。

還有網友與原PO分享投資觀念，「這種追蹤大盤指數，現階段只要不亂認賠殺出就不會，但考量原PO是學生沒有啥經濟能力，還是不建議這樣快全下的操作」、「不過買了都買了，練習心態不要怕崩，怕崩不要玩。專業投資人最喜歡崩了，重點是要崩對地方跟時間點，重點是你對投資內容要有一定熟稔，就算是投ETF也要稍微研究。體質不錯的公司如果發生小崩等於是股市大特價欸」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。