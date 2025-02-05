0050將拆股…股價貴、內扣費用高兩詬病缺點全消？棒棒：簡直天大的好消息

0050農曆年前宣布調降經理費、保管費，信託契約並修正納入「分割機制」。

簡單的來說，未來有機會看到0050拆股，這消息感覺像是在跟006208宣戰，過去一向被詬病的兩大缺點，股價太貴、內扣費用太高，都一一不見了，簡直是天大的好消息。

為什麼要拆股？通常有兩個原因。

第一是降低每股價格，可以讓投資人更容易參與交易，一張原本要快20萬，拆股後變4萬，喜歡用張數來買的人，這樣的股價比較好入手。

第二則是流通性的提升，股價降低可能會吸引更多人買，股票的流動性會變高，有助於降低買賣差價。

在國內這樣的例子較少，在國外這樣的方式卻很多，比如蘋果、輝達、亞馬遜、特斯拉就曾經拆股，還不只拆一次：

蘋果在2020年7月「1拆4」 亞馬遜在2022年3月「1拆20」 特斯拉在2022年8月「1拆3」 輝達在2024年6月「1拆10」

拆股後會影響股價的表現嗎？根據美國銀行統計，1980年以來有拆股的美國企業...

3個月內平均上漲了7.8% 遠高於同期間指數的2.1% 一年後平均漲幅為25.4% 遠高於同期間指數的9.1%漲幅

但這是美國的統計，只能做參考，若0050真的進行拆股，個人是蠻期待的，因為買賣就真的比較親民，如同你買美股一樣；輝達拆股前，買一股貴得要命，拆股後現在100多美元，多親民呀！

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