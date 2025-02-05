連00878都不知道的小白想進股市能買什麼？存股哥列舉大方向

近期幾位老鐵說他們是小白，比白色還要白、連00878是什麼都不知道的那種，問我市場有那麼多標的可以選，那要存什麼比較好？

沒關係每個人都是從0開始，我快速列舉一下幾個方向，你可以從中挑選合自己胃口的來存，大方向我可以幫各位整理，但各標的特性還是得自己做功課才行。

高股息ETF

這類ETF的成分股會優先以股息分配為主，盡可能挑選殖利率高的標的，既然追求高股息那成長性方面可能會略顯不足，但另一方面來看波動幅度也沒那麼劇烈，比較適合穩健、防禦型的人

高股息的最大優點就是殖利率高、現金流強，你可以依照不同的配息月份組出每個月都有現金流的組合。缺點就是成長性較不足，成分股表現差的話可能出現配息減少、大盤漲但高股息漲不起來的情形。

另外個人認為高股息相當適合用來借貸存股，看你要借貸買進或是把它當擔保品質押都適合，因為穩定性好、現金流高，可以平滑開槓桿的風險。

市值型ETF

追求的就是指數成長與資本利得，如果是0050或006208成分股即為台股市值前50大的公司，走勢大概就是跟著台股指數去走，跟高股息一樣，近一兩年也有許多喔涵蓋不同選股邏輯的市值型上市。

依照大盤長期向上來看，你持有這類ETF就可以完整參與市場，但如果遇到大盤回檔20%、30%這種等級的股災，股價也可能跌得很劇烈，較適合積極、主動型的人

市值型最大的優點就是你可以無腦參與大盤成長，基本上持有時間夠長，你就可以賺到豐厚的資本利得，缺點就是殖利率低、現金流差，特性跟高股息恰恰相反的意思。

過去大存股時期的主流，現在慢慢被ETF取代了，不過金融股還是有其優點，因為金融業在台灣有舉足輕重的地位，幾間金控更是官方認證「大到不能倒」，如果遇到股災國安基金要進場，這幾間都是國安基金的口袋名單。

個人認為金融股的最大優點就是相當穩甚至比高股息穩，而且它有配股優勢，雖然現金流差一年只有一配，但看你要抱波段、長期持有其實都可以，想穩健想積極也可以根據官股、民營去挑選適合自己的金融股。

目前的金融股會給人一種好像什麼都有又好像什麼都沒有的感覺，現金流沒高股息強、資本利得沒市值型強，就是在中間不上不下的感覺，這部分就看個人如何去取捨。

0050成分股

如果你要存個股也不是不行，這部分就很挑個人的選股功力，因為每檔股票特性、殖利率都不同，每個產業間也有很大的差距，但還是可以稍微限縮一下範圍，以減少失誤的機率。

就是去挑選0050的成分股，至少市值最高，出差錯的機率會比較小，你也有比較多的管道跟平台去了解這些公司的經營狀況，因為是0050成分股，跟著大盤指數一起成長的機率也高些。

以上幫小白們可以先初步做一些分類，以方便去挑選適合自己的存股標的，最少不用在茫茫大海中找不到一個存股方向。

但上述只是一個概括，就算在同一個分類裡面，不同標的還是存在差異，這部分還請自行留意。

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