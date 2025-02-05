0050 看見分割跡象

台股市值型ETF大戰愈演愈烈。追蹤臺灣50指數最大一檔ETF-元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費以及保管費，也見到執行分割的起手式-在公開說明書中增列「基金分割、反分割」相關條文，市場紛紛預期該檔ETF將進行分割，使交易價格更為親民。

元大台灣50是臺灣最元老的ETF，呼應市場投資人長久的期待、接軌成熟市場的降費用率趨勢、響應主管機關亞洲資產管理中心及TISA政策、普惠金融方向，現已經調降費用率，至0.14%，是所有台股ETF中最低的一檔，且優化後的費用率，將隨規模越壯大、愈來愈低。

成立時間超過20年的元大台灣50，參與了臺灣經濟成長的發展，價格也從成立時的36.98元，最高來到206元，昨（4）日收在193.85元，如今的入手價讓投資人感覺不並那麼親民，未來是否會成為第一檔「分割」ETF，讓其價格重新回到發行價附近？已成市場關注焦點。

據了解，由於元大台灣50價格高昂，許多投資人與小額受益人難以參與，因而元大投信打算針對元大台灣50進行分割，使每股淨值減少，讓交易價格下降，提升商品流動性，並達到普惠金融的目的。而根據相關規定，分割後價格不得低於該檔基金發行價，且分割倍數需為整數。因此一般推測，元大台灣50完成分割後，價格極有可能落在40元附近。

台股大跌、年後回補部位潮也成助攻因素，蛇年短短兩個交易日，元大台灣50淨申購142.99億元是ETF市場的冠軍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。