債券ETF配息十強 聚光

近日共計有36檔債券ETF陸續公告配息金額。從年化配息率（以本次配息率推估）來觀察，2月即將除息的債券ETF前十強都在5.5%以上，凱基美國非投等債、富邦全球非投等債更是上看7%。

進一步來看，年化配息率前十大的債券ETF配息金額表現，凱基美國非投等債擬配0.1元、富邦全球非投等債0.234元、元大優息投等債0.051元、群益ESG投等債20+擬配0.082元、凱基ESG BBB債15+擬配0.17元、中信ESG投資級債0.16元、國泰10Y+金融債0.082元、台新美A公司債20+擬配0.07元，都是採月月配息，其中，元大優息投等債是成立以來首次配息。季配則有國泰A級醫療債0.55元、群益投等新興公債0.508元。

配息率前十大的債券ETF

國泰10Y+金融債經理人鍾郁婕表示，美國聯準會（Fed）在1月底會議後，考量美國經濟強勁，決議利率按兵不動，聯邦基準利率維持在4.25%~4.5%，未來須關注川普新政的下一步舉措，建議投資人慎選高信評優質債券，違約風險低且殖利率仍在高點，近期價格稍有拉回，宜分批布局。

元大投信表示，債息是發行機構約定支付的利息，在不違約前提下，會影響殖利率的變數在於持有成本，因此在債券價格相對低時買進，對於領息規劃顯著有利。

據彭博資訊截至2月3日資訊，美國十年期公債殖利率約4.6%，長天期投資等級債殖利率更來到5%至6%水準，相對台股大盤殖利率具有配置吸引力，加上目前基準利率再走升風險已大幅降低，債券重拾避險收益功能，建議投資人可在把握債券相對高殖利率機會適時進場。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。

參與債券ETF配息時應留意配息率7不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。