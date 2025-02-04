萬元就能入手臺灣50指數進化版 聯邦投信首檔市值型ETF三月開募

追蹤臺灣50指數最大一檔ETF──元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費以及保管費，採級距累進式，依最新規模調降至經理費0.11%、保管費0.03%，同時，公開說明書中也增列「基金分割、反分割」相關條文，此舉為未來執行分割的鋪路，並提前引爆2025年市值型ETF大戰。聯邦投信正式加入ETF大戰，宣布將於3月17日至21日募集聯邦台灣精彩50 ETF，這檔ETF將是最低入手價的臺灣50 ETF新兵。

聯邦投信的首檔ETF──聯邦台灣精彩50 ETF追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數。成分股涵蓋與富時臺灣證券交易所臺灣50指數相同股票，與市場上大家熟知的元大台灣50與富邦台50（006208）所追蹤指數成分股一模一樣；但更特別的是，該ETF有單一個股權重上限30%的設計。

聯邦投信說明，這種設計，類似微甜的飲料，可讓投資時減少個股集中或持股比重過高的風險，投資組合也更健康。

富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數包含半導體業、金融保險業、電腦及周邊設備業等各產業優質個股，同樣採每季定審。截至12月31日，前十大成分股及比重依序為台積電（2330）30.35%、鴻海（2317）8.21%、聯發科（2454）7.84%、台達電（2308）3.48%、廣達（2382）2.85%、富邦金（2881）2.75%、中信金（2891）2.39%、國泰金（2882）2.35%、日月光投控（3711）1.96%、聯電（2303）1.89%。

台灣近年半導體以及AI相關硬體等產業表現在國際上大放異彩，為台灣帶來國際的各方關注，這些指標公司有半導體領導者（如台積電）、無線通訊晶片設計商（如聯發科）、全球最大電子產品代工商（如鴻海）、綠能技術領導者（如台達電）等；另外還有金融與保險巨頭（如富邦、國泰）。

臺灣50中的這些公司，通過其在各自產業中的精采表現，讓台灣成為全球經濟和科技發展中的重要參與者。也讓台灣繼80年代的經濟起飛後有了更為精彩的發展。

聯邦台灣精彩50 ETF提供給投資人另一個參與台灣股市的投資機會，每股發行價格只要新台幣10元，一張只要新台幣10,000元。讓投資人用小錢就可以投資台灣50大市值公司。聯邦投信建議，投資人可以用這個ETF，以小額投資逐漸累積退休、教育及結婚基金。

此外，聯邦台灣精彩50 ETF為半年配，於每年4月及7月配息，另一特點是有收益平準金機制，可以讓配息率較穩定。

除此之外，保德信市值動能50（009803）擬於2月18日開始募集，保德信成為台灣第三家跨入ETF市場的外商投信；富邦旗艦50（009802）則在2月24日開募，這也是富邦投信暌違一年多再度有新產品募集，ETF發行商來到19家。華南永昌投信也送出華南永昌台灣優選50 ETF的募集申請。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。