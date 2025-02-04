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00690季配0.7元 單季配息率1.9%、年化配息率7.9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐投信公告兆豐藍籌30（00690）每受益權單位配息金額為新臺幣0.7元，依照4日收盤價35.4元計算，單季配息率1.9%，年化配息率7.9%。最後買進日為2月17日，除息交易日為2月18日，股利發放日在3月10日，希望參與配息契機的投資人可以規劃搶先機。

相對偏好大型公司標的或藍籌股的投資人，兆豐藍籌30ETF就是瞄準企業表現佳、高現金股利機會的藍籌成分股，除了能掌握股息空間外，相對能在市場波動時抵禦下檔風險，在漲勢起飛時追蹤漲勢的資產配置組合。

兆豐投信提醒，選擇各類ETF時，留意配息率與追蹤指數殖利率之間的差異外，須關注ETF公布配息率後，關於股息稀釋可能性的市場現象，建議將相關條件納入投資評估依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐 配息

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