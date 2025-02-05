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0050降費用率後有望分割⋯宣戰006208？一票人準備跳槽

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論0050。圖／本報資料照片
網友討論0050。圖／本報資料照片

元大投信在年年宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費保管費，經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%，同時也在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，此舉被視為未來執行分割的起手式。PTT網友直呼「0050還要給006208活路嗎？」不少人都打算跳槽改買0050，笑稱「006208沒人要了」。

0050調整後的經理費、保管費合計費用率降至0.14%，為全部台股ETF最低，已低於富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、富邦摩台（0057）的0.185%。另外0050在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，被市場視為未來執行分割的起手式，未來如0050將一張近20萬元的ETF分割，可望降低小資族入手一張的門檻。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，0050已經調降內扣費，又傳出可能分割股價，若真的執行，可說是「不給006208留活路」。

其他人留言「元大反應真快，所有不利條件都解決了」、「再改成季配息，降低被扣二代健保就無敵了」、「富邦快被打趴了」、「股票本來就該是一股一股的，強制搞成一張真的白癡」、「在過去20年，只要無腦買0050，穩賺不賠」、「便宜治百病，如果分割到10元更多人會買」、「分割這招真的猛，很多人很吃這套」。

不少人都決定跳槽改買0050，紛紛留言「原本買006208改買0050」、「我也改扣0050了，006208丟掉」、「006208還在睡嗎」、「把006208按在地板上摩擦」、「真的要跳0050了」、「006208該降管理費了吧，直接降到0.1%啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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