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00929配息出爐全網怒了！他怒嗆：比00940還爛

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929配息。記者許正宏／攝影
網友討論00929配息。記者許正宏／攝影

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年2月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以2月3日收盤價18.10元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。PTT網友狠酸「一杯波霸鮮奶茶也買不起，可憐」，還有人怒指「比00940還爛」。

復華投信官網配息公告顯示，復華台灣科技優息ETF 2月除息日訂於2月19日，投資人若想參與該次配息，最晚須2月18日前持有或買進，並於3月18日領息。

一名網友在PTT轉貼00929的配息公告，他表示，已經連續好幾個月配50元了，不少人期待本月領到聯發科股利後配息可以上升，然而卻維持較低水準，令大批投資人相當失望。

其他人留言「欠賣」、「什麼垃圾」、「大媽一直賣，淨值一直掉，還有平準能配嗎」、「一杯波霸鮮奶茶也買不起，可憐」、「聯發科不是剛配完息，怎麼可以配這麼爛」、「爛死了」、「回不去了」。不少人慶幸早已出手，留言「讚啦，幸好早早把垃圾丟了」、「還好年前出清完畢」、「好險已經逃了」、「幸好賣得快」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 ETF PTT 台股 月配息

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