00878配息小縮0.05元？網喊話比預期好：報酬率向0050看齊

國泰投信旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）發布最新配息資訊公告，00878公告配息0.5元。PTT網友對配息金額還算滿意，有網友看好「長期來看應該會接近0050的年化報酬10%左右」，但也有投資人哀嚎「價差已經讓我套到爛了」。

法人指出，00878在2024年第一季配息0.4元、第二季配息0.51元、第三季0.55元、第四季0.55元。2025年第一季配息金額，雖相比2024第四季略降0.05元，但相較去年同期，本季配息高出0.1元，維持00878一貫的穩定配息策略，年化配息率仍維持超過9%水準，就息率來看並未下降。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，雖然有預期配息會縮水，不過0.5元已較預期佳，比起去年不少高股息股票的縮水幅度，00878配息金額已是相對較高。

其他人留言「能穩穩配比較重要」、「不是都應該要多對照去年同期嗎？一堆人在嫌什麼」、「0.5很滿意，60張領3萬」、「0.5也不差吧，股價2x四季兩塊」、「再下一次就開始進入個股配息時期，00878算順利度過這一年」。

但也有人說「才沒幾年就把老本吃完了」、「萎縮了，股價下來吃老本」、「跟00713一樣終於撐不住了」、「離麥香不遠了」、「去年Q4除的還沒填」、「高股息沒填息好個屁？」

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