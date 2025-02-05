快訊

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S：對她只有respect

聽新聞
0:00 / 0:00

00878配息小縮0.05元？網喊話比預期好：報酬率向0050看齊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00878配息。圖／本報系資料照片
網友討論00878配息。圖／本報系資料照片

國泰投信旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）發布最新配息資訊公告，00878公告配息0.5元。PTT網友對配息金額還算滿意，有網友看好「長期來看應該會接近0050的年化報酬10%左右」，但也有投資人哀嚎「價差已經讓我套到爛了」。

法人指出，00878在2024年第一季配息0.4元、第二季配息0.51元、第三季0.55元、第四季0.55元。2025年第一季配息金額，雖相比2024第四季略降0.05元，但相較去年同期，本季配息高出0.1元，維持00878一貫的穩定配息策略，年化配息率仍維持超過9%水準，就息率來看並未下降。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，雖然有預期配息會縮水，不過0.5元已較預期佳，比起去年不少高股息股票的縮水幅度，00878配息金額已是相對較高。

其他人留言「能穩穩配比較重要」、「不是都應該要多對照去年同期嗎？一堆人在嫌什麼」、「0.5很滿意，60張領3萬」、「0.5也不差吧，股價2x四季兩塊」、「再下一次就開始進入個股配息時期，00878算順利度過這一年」。

但也有人說「才沒幾年就把老本吃完了」、「萎縮了，股價下來吃老本」、「跟00713一樣終於撐不住了」、「離麥香不遠了」、「去年Q4除的還沒填」、「高股息沒填息好個屁？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 ETF PTT 季配息 高股息

延伸閱讀

職場「死海效應」是什麼？老鳥：好的留不住 留下來的都是沒選擇的！

0050降費用率後有望分割⋯宣戰006208？一票人準備跳槽

0050將拆股…股價貴、內扣費用高兩詬病缺點全消？棒棒：簡直天大的好消息

00929配息出爐全網怒了！他怒嗆：比00940還爛

相關新聞

00878配息小縮0.05元？網喊話比預期好：報酬率向0050看齊

國泰投信旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）發布最新配息資訊公告，00878公告配息0.5元。PTT網友對配息金額還算滿意，有網友看好「長期來看應該會接近0050的年化報酬10%左右」，但也有投資人哀嚎「價差已經讓我套到爛了」。

00929配息出爐全網怒了！他怒嗆：比00940還爛

台股高股息ETF月配息元老復華台灣科技優息（00929）2025年2月配息金額公布，根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估維持配發0.05元，以2月3日收盤價18.10元計算，單次配息率約0.27%，年化配息率約3.3%。PTT網友狠酸「一杯波霸鮮奶茶也買不起，可憐」，還有人怒指「比00940還爛」。

0050將拆股…股價貴、內扣費用高兩詬病缺點全消？棒棒：簡直天大的好消息

未來有機會看到0050拆股，這消息感覺像是在跟006208宣戰，過去一向被詬病的兩大缺點，股價太貴、內扣費用太高，都一一不見了，簡直是天大的好消息。

連00878都不知道的小白想進股市能買什麼？存股哥列舉大方向

近期幾位老鐵說他們是小白，比白色還要白、連00878是什麼都不知道的那種，問我市場有那麼多標的可以選，那要存什麼比較好

0050降費用率後有望分割⋯宣戰006208？一票人準備跳槽

元大投信在年年宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費及保管費，經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%，同時也在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，此舉被視為未來執行分割的起手式。PTT網友直呼「0050還要給006208活路嗎？」不少人都打算跳槽改買0050，笑稱「006208沒人要了」。

台股下殺「歐印」0050！女大生身上剩2萬怕崩盤 股民搖頭：心態不對

自蛇年開紅盤日台股重挫之後，許多投資人都擔心台股會持續下跌。近日有網友發文，表示自己在2月3日買進了一張0050，讓她十分擔心自己會「賠死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。