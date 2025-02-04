00937B 最新配息公告 每股配發0.082元、2月18日除息

群益ESG投等債20+（00937B）公告最新配息資訊，本次預估每股配發金額為0.082元，除息日為2月18日，因此想參與領息的投資人，最晚需在2月17日買進，收益分配發放日則訂於3月17日；00937B去年受益人數與規模雙雙增加最多，市場上人氣旺，受益人超過30萬。

財富管理專家表示，在歐洲、美國等主要央行相繼啟動降息循環，債市投資環境更居順風，債券ETF也同步受到投資大眾關注與青睞。根據集保中心最新統計數據，整體原型債券ETF受益人數已超過200萬人，規模突破3兆元大關，顯見買氣之熱。其中又以00937B最受市場歡迎，在2024年規模與受益人數的增加數量都高居台灣掛牌債券ETF之冠，最新受益人數近33萬人，是台灣市場上受益人數最多的投等債ETF，同時還是全球規模最大的ESG債券ETF，穩坐投等債ETF人氣王寶座。

專家指出，00937B是台灣第一檔採「月配息」機制的ESG債券ETF，自2024年2月首度配息以來，已是連續第13個月配息，穩定配息的表現備受認可。這次00937B配息0.082元，以2月4日收盤價來估算，預估年化配息率近6.24%，吸引注重穩健投資、追求穩定現金流的投資人的關注。

專家進一步說明，現階段持有長天期投等債ETF不僅能建立穩健收益來源，在降息趨勢未變下，投資人也可順勢掌握降息所帶來的資本利得空間，實現雙贏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。