00937B 預估年化配息率近6.24%、每股配0.082元

雖然配息略微縮水，不過個人認為能穩定的配息已經很好了，尤其是高股息偏弱、大盤又常常暴跌的這半年，現在00878年化殖利率有9%耶！在幾年前開始存00878時想都不敢想，當時覺得有7%就很了不起了。

2025-02-04 07:59