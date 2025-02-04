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00646費用率較2023年下降不少！達人：算是海外ETF中比較好的選擇了

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

2024年 00646這支標普500指數ETF的費用率，較2023年下降了不少，剛才有空查了一下細節是怎麼降的。

總費用從0.48%降到0.36%

經理費的部分一樣是0.3%

保管費部分是0.21降到0.13%

其他費用仍然是0.05%

交易成本0.04%增加為0.05%

申贖費用（這部分是ETF的收入，會扣成本）由0.12%增加為0.17%

可看到，最主要是保管費降0.08%，以及申贖費用多收了0.05%，交易成本則是增加0.01%。

00646的特色是申贖費用收得比交易成本明顯要高。（但這部分交易成本是只算手續費，沒計買賣價差），2024年這部分就賺了0.12%。

所以如果用國外ETF費用率一般的算法（不計交易成本和申贖費用）2024年的費用率應該是0.3%+0.13%+0.05%=0.48%。仍然是相對較高的費用。

但無論如何這已經台灣上市的海外ETF中，比較好的選擇了。如果真的有困難不能用複委託，或是有質押之類的需求，00646還是相對可以使用的標的。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00646元大S&P500 ETF 標普 理財 美國 美股 避險

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