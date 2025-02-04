元大兩檔月月配債券ETF新兵 00967B、00968B配息出爐

元大優息美債（00967B）、元大優息投等債（00968B）首次預估配息公告出爐。每受益權單位擬配息金額為0.037元、0.051元；以4日收盤價換，單月配息率為0.38%、0.52%。未來將在2月19日第二階段公告確定配息金額，2月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在2月20日前買進並持有，而配息發放日則在3月14日。

元大投信表示，債息是發行機構約定支付之利息，在不違約前提下，會影響殖利率的變數在於持有成本，因此在債券價格相對較低時買進，對於領息規劃顯著有利。據彭博資訊截至2月3日，美國10年期公債殖利率約4.6%，長天期投資等級債殖利率更來到5%至6%水準，相對台股大盤殖利率具有配置吸引力，加上目前基準利率再走升風險已大幅降低，債券重拾避險收益功能，建議投資人可在把握債券相對高殖利率機會適時進場。

據證交所、集保結算所統計，目前國內規模最大、投資人數最多的債券ETF為元大美債20年，美國公債由美國政府所擔保，被視為無風險資產，面對風險事件將發揮避險效果。00679B為季配息，而00967B為國內首檔月配息美債ETF，可與高股息ETF搭配配置，讓配息來源更加多元。

元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，且各次配息率會因市場變化而可能有所不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。