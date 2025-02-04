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一張近20萬太貴？小資族福音 0050調降費用後有望分割

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

元大投信在年年宣布調降國內規模最大ETF元大台灣50（0050）經理費及保管費，經理費將調降至約0.11%、保管費0.03%，同時也在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，此舉被視為未來執行分割的起手式。

0050調整後的經理費、保管費合計費用率降至0.14%，為全部台股ETF最低，已低於富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、富邦摩台（0057）的0.185%。

以追蹤同樣指數富邦台50來看，富邦台50近兩年來規模成長率、淨流入金額都明顯高於元大台灣50，且自2024年第4季起，每月定期定額流入金額也是整體ETF市場最高，元大台灣50此次費用調整，將為農曆年後的台股市值型ETF大戰增添柴火。

另外0050同日在公開說明書中也增列「基金分割、反分割」條文，被市場視為未來執行分割的起手式，未來如0050將一張近20萬元的ETF分割，可望降低小資族入手一張的門檻。

0050為國內成立最久ETF，規模4,469億也是最大境內基金，0050的降費用率具指標性意義，在調降後，大幅有利投資人透過0050進行長期投資。

法人表示，0050指數邏輯透明且歷經20多年來的多空考驗，跟著指標企業汰弱留強，台積電（2330）一直是產業龍頭，其他主要成分股因應科技推演而有所不同，顯示臺灣50指數持續參與台股主流轉變趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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