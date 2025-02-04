00878年化配息衝9％！他刮刮樂嗨中一桶金 投入25萬「每季多領6千元」

過年期間許多民眾玩刮刮樂試手氣，恰逢有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）昨（3）日公布第一季配息0.5元，年化殖利率高達9%，優於去年同期，令許多股民相當開心。一名網友在Dcard中透露，他過年期間玩刮刮樂「刮出100萬」，打算將其中的50萬元撥一半拿來投入00878，「每季至少可以多領個五、六千」，當作加薪小確幸。

原PO在網路論壇「Dcard」透露，他原本是繳學貸＋租房的月光族，從沒想過會突然中獎100萬元需要理財，扣除稅金、給家人分紅、規劃緊急備用金和日本旅遊費還剩下50萬元可運用，打算長期投資，主要希望未來能夠「持續穩定領息」，不會用到這筆錢，目前打算將一半拿來投資00878，他看這季是配0.5元，每季至少能替他加薪5~6000元，詢問剩下的一半是否有其他建議。

對此，網友回應「買878沒問題啊！近期再搭一檔美股ETF也不錯」、「我是買00922+00878，市值+高股息通吃」、「你還學生想要現金流投等債吧，別美債」；另也有人建議先理債再理財，或建議他將多一點資金拿來投資，「感覺你比較需要先把債務還完」、「你的50萬不拿去先繳完學貸嗎？」、「真的很溜，不過也別太浪費，好好管理可以賺更多」、「中獎完後扣稅是80萬，你最後只剩50萬投資，中間這差的30萬，你必須要花好幾年投資才會回來。有時候不浪費才是最好的投資。」

據了解，00878有「國民ETF」之稱，目前受益人數多達157萬人，為全台最多，甚至超車台積電的140萬人，配息頻率採季配息（2、5、8、11），昨公告最新配息數字為0.5元，若以昨日收盤價22.15元計算，單次配息率為2.25%，年化配息率9%，除息日為2/20，最後買進日為2/19。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。