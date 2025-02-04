2024台股狂飆！市值型ETF爆紅 網友最愛關鍵字曝光—公開長期穩健增值的秘密

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

這幾年，台股的熱度持續攀升，投資幾乎成了全民運動。2024年，台北股市加權指數全年上漲了5104點，漲幅達28.47%，表現僅次於漲幅28.64%的那斯達克，堪稱全球股市的「坐二望一」。其中，ETF更是成為投資的顯學。

根據臺灣證券交易所的資料，目前每四個人中就有一人投資ETF，而臺灣集中保管結算所的數據顯示，截至2024年11月1日，台灣ETF的檔數已達263檔，總規模突破6兆元。

為什麼ETF成為投資人的新寵？簡單幾步，就能擁有一籃子精選股票，免去繁瑣的選股煩惱，輕鬆參與市場。對於忙碌的投資者來說，定期定額投入ETF是一種超省心的策略，不用天天盯盤也能穩健成長！遇到短期波動，還能藉由攤平成本穩住步伐，讓投資更從容。這種「長線釣大魚」的投資方式，正在快速圈粉新一代投資人。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查過去一年（2024/01/18~2025/01/16）關於「ETF」的討論，出現了「市值型、配息、規模、成分股、動能、長期、大盤、績效」等熱門關鍵字。由於2024年大盤飆漲，最多人關注的焦點為「市值型」，網友表示「市值型漲到最後賣一股撐半年啊」、「退休後應該是市值型轉成抗波動資產吧」、「存大盤才不容易被背後動手腳吃豆腐」；也有不少人討論成分股、動能等選股策略，「動能就是00733」、「漲蠻多的ETF普遍是用『動能選股』的方式，追到不少強勢股」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

在ETF的多元選擇中，「市值型ETF」無疑是最受關注的品項之一，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一個月（2024/12/20~2025/01/19）「市值型ETF」網路聲量，累積6,861筆。2024年10月18日，台股重回2萬3千多點，不少網友開始將討論焦點從高股息ETF轉向市值型ETF；2025年1月12日，不少人聚焦一篇以「市值型ETF投資法是不是其實很困難」的 貼文 ，原Po指出有一本書提到市值型ETF長期表現優於高股息ETF，但投資者需極大耐心，原Po認為看似簡單的理論在執行中卻充滿挑戰，引發討論。

有網友認為，「沒人說穩贏，但市值型就是平均報酬，整個市場爛，其他投資者也是這樣」、「買市值型的就像公務員心態，可以得到一般的平均報酬」、「我覺得不管市值型還是高股息，都是買下去存起來不管它就對了」、「市值型不會讓你翻身，壓對個股才有可能，不過風險也大很多」、「要長抱最簡單的方法是刪App，一年裝一次買入」。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，揭曉近一年（2024/01/18~2025/01/16）探討「買市值型ETF」的5大原因。市值型ETF因其增值潛力而備受青睞，核心概念是「追求最佳報酬=市值型」，因為整體股票市場市值長期呈現向上趨勢，對於追求穩健長期投資的投資人來說，是一個理想的選擇。

No.1 資本增值潛力

市值型ETF因其資本增值潛力備受關注，投資於市值最大的龍頭企業，使其具備穩定的成長性和市場優勢，隨著經濟發展，能有效帶動投資組合的價值提升。此外，這類ETF的「動能因素」也至關重要，其成分股多為市場上具競爭力且擁有營收增長動力的企業，為ETF價值增長提供了有力支撐。

透過深入分析這些動能，投資人可以更好地掌握市場上升趨勢，同時實現穩健的資本增值，進一步彰顯市值型ETF的投資優勢。

例如，即將於2月24日至2月26日公開募集的富邦台灣旗艦動能50ETF，以台灣市值前200大的大型企業為選股基礎，結合市值型的穩定性與動能型的增值潛力，精選出50檔大型強勢股作為成分股。該ETF不限單一產業，涵蓋電子、半導體、金融等台灣經濟核心產業，專注於捕捉具有輪漲機會的標的，避開漲幅已到頂或動能轉弱的個股，將資金聚焦於仍有潛力上漲的企業。

此外，這檔ETF將以銅板價10元發行，並採用季配息機制，透過平準金調節收益波動，為投資人提供穩定的現金流來源。對於看好台灣市場長期成長，同時重視資本增值與動能投資的投資者而言，會是一個值得考慮的選擇。

No.2 分散風險

ETF的一大優勢是能分散風險，讓投資人不必將所有雞蛋放在同一個籃子裡。而市值型ETF在此基礎上進一步加強了這項優勢。

市值型ETF的成分股多來自市值最大的龍頭企業，這些企業在市場競爭中占據主導地位，整體發展更加穩定且具抗風險能力。此外，這些龍頭企業來自多個產業，透過多樣性配置，使投資組合能同時受益於多個市場趨勢，進一步降低單一產業波動的影響。

為了保持市場優勢，市值型ETF還會根據市場變化定期調整成分股，淘汰市值下降或表現不佳的企業，確保投資組合始終處於市場中的領先地位，進一步提升分散風險的能力。

No.3 內扣費用較低

低內扣費用也是市值型ETF的一大優勢，內扣費用是投資人只要「持有」ETF，不論是否獲利均會產生的成本，並且會直接從ETF淨值直接扣除，投資人每日看到的ETF淨值，都是已經扣除內扣費用的金額。ETF的內扣費用包含經理費、保管費、ETF成分股的買賣周轉成本，和其他雜支。

在台股ETF中，相較於高股息ETF和產業型ETF，「市值型ETF」的內扣費用相對較低。這是因為市值型ETF追蹤市值加權指數，調整頻率較低，換股成本相對減少，能更有效保留投資收益。相較之下，高股息、產業型ETF需要頻繁調整投資組合，確保策略不會鈍化，自然週轉率越高，付出的交易成本也較高，長期下來對收益的影響也更明顯。有網友形容：「高股息看似穩定，但稅金、手續費加上二代健保費，實際勝率少了一點。」

因此，市值型ETF對於注重投資成本與長期收益的投資者來說，會是一個更具吸引力的選擇。

【網路溫度計】提醒您－

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

針對討論『ETF』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月18日至2025年01月16日。

針對討論『市值型ETF』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註2)作為本分析依據。

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月20日至2025年01月19日、2024年01月18日至2025年01月16日。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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