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009803市值型ETF新軍10元發行價！打不過就加入與「強者同行」 要輸都不容易

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

打不過就加入，要輸都不容易！股市投資沒有選股的能力，又懶得研究，其實最根本的方式就是買進市值型ETF，股市長期趨勢向上，參與市場最好的方式就是跟著大盤與「強者同行」！

保德信市值動能50（009803），將於2月18至24日公開募集，追蹤指數為臺灣市值動能50指數，屬市值型ETF，指數貼近大盤走勢，又是首檔結合市值、動能及未來成長潛力的台股指數型ETF，是市場上首檔結合市值、動能、及未來成長潛力的台股指數型ETF，具有五大篩選因子（市值、成長、動能、價值、品質）。

保德信市值動能50（009803）

發行價格：10元
季配息：3、6、9、12月起第四十五個營業日前（含）完成收益分配
有收益平準金機制
經理費：淨資產價值≦50億元時，經理費0.30%；淨資產價值>50億元時，其超過部分，經理費0.25%
保管費：0.035％
成分數：50檔
風險等級：RR4

市值成長篩選機制，針對各產業中市值前15%或近三年市值成長前 15%的企業進行篩選，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值和品質。

其中，成長因子引入市場對企業未來一年EPS成長率的預測，精準捕捉具成長潛力的標的。最終，精選出50檔台灣標竿企業，使ETF投資能夠與強者同行。

自2010年5月以來，009803所追蹤指數累積報酬率高達828.9%，若單純指數無動能排序因子，報酬率僅627.4%，相差201.5個百分點。

6月換股加重價值因子權重

6月到9月為台股除權息旺季

根據本益比(P/E)，挑選評價合理的個股，創造更好的股息收入機會

12月換股加重動能因子權重

第四季至隔年第一季為台股歷年表現最強兩季。

依據夏普值（Sharpe Ratio），挑選強勢個股參與台股旺季行情！

採取季配息（3、6、9、12月），資本成長同時也能兼顧股息收入現金流，具收益平準金，發行價格10元，累積張數更有成就感；透過ETF自身汰弱留強機制，讓資產隨著存骨時間累積和市場一同成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 市值型

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