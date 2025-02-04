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統一FANG+ETF期貨上市 擁四優勢

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI長線趨勢火熱，加上川普2.0正式拉開序幕，美國科技股躍升為重要的投資配置，海外ETF股王統一FANG+ETF（00757）愈來愈壯大，截至2025/1/22，基金規模達438.2億元，年成長1.6倍。隨著規模與成交量快速成長，統一FANG+ETF的衍生性商品需求也日益增加，期交所於3日新增統一FANG+ETF期貨（UR）、小型統一FANG+ETF期貨（US）。

截至目前，市面上共有23檔ETF期貨商品，00757是首檔加掛股票期貨的純美股ETF。此外，目前只有3檔ETF同時加掛小型股票期貨，前兩檔為皆為台股ETF（0050、0056），00757是首檔海外ETF小型股票期貨標的。

統一投信表示，統一FANG+ETF大小型期貨上市後，可望為投資人帶來四大優勢，進行避險及策略交易。包括：一、提供投資人相對應於00757現股的避險管道，可享多空靈活操作。二、高風險屬性投資人若有槓桿倍數的投資需求，可藉由ETF期貨提高資金運用之彈性。三、統一FANG+ETF期貨是首檔美股ETF期貨，00757現股之成分股為全美十大科技巨頭，期貨投資人也可藉此站上AI巨人的肩膀。四、統一FANG+ETF期貨為第一檔加掛小型契約的海外ETF期貨，大小型契約之價差可進行套利交易。

00757追蹤NYSE FANG+ 尖牙股指數，成分股皆為各領域龍頭，包括全美市值前六強蘋果、輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜、Alphabet（谷歌）一次擁有，再加上ASIC晶片霸主博通、串流巨擘NETFLIX、資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow，十檔成分股皆擁有技術話語權。

統一FANG+ETF期貨為國外成分證券ETF期貨，交易時間為上午8：45至下午4：15。統一投信表示，統一FANG+ETF期貨上市將可增加投資人運用金融商品彈性，提供更多元投資與避險管道，預期將可促進ETF市場發展。但由於期貨商品採保證金交易且具槓桿倍數，提醒投資人須評估交易風險，做好資金管理，再進行交易。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 期貨

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