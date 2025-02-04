00878發配0.5元...少0.05會失望？小車「依然很滿意」：殖利率穩定又會填息
00878配 0.5元（2025年Q1）2月20日除息，3月18日發錢。Q1配0.5元，粗估全年配2元。
今（3）日收盤價為22.15元，年殖利率2 ÷ 22.15 ×100% ≒9%
短評
高股息ETF降息風終究還是吹到了00878，不過微降0.05元還能接受，畢竟當初自己買進的標準為現金殖利率5%。
各家高股息ETF競爭激烈，導致年化配息率一家比一家高，甚至不乏超過10%者，但長期配過多的資本利得也會造成填息不易，因此逐步調回合理殖利率應是高股息ETF的趨勢。
在成分股價格紛紛降溫之際，少配一些能讓填息壓力小一點，也是ok，不過還是希望每季股利落差不要太大，維持投資人穩定領息的節奏。
#比起生死都是小事，大家要保重身體。
◎本文內容已獲小車 x 存股實驗授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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