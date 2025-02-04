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00878這季配息0.5元…近四次最低的一次！達人：殖利率尚有9％以上個人可以接受

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

新春開紅盤好像是一個準則，但是昨天的台股卻是「新春開綠盤」喔！不但綠，還綠到很顧眼睛的那種程度。

昨天台股大跌，盤中跌逾千點，最重跌1023.21點，史上第四嚴重，終場收跌830.7點，也是創收盤第4大跌點。這樣的跌勢在過年期間的國際新聞中已經可以預見，所以似乎也不怎麼意外，碰到這樣的年後大特價，照往例還是要買買買啊！

到下午，國泰永續高股息（00878）的配息資訊出爐，這檔國民ETF即將在2/20（星期四）配發0.5元，相較於前兩次的0.55元，少了0.05元的差別，我想在各個高息ETF紛紛降低配發的情況下，00878的配息縮水應該也不是什麼令人太意外的事情啦！

00878若加上這次公佈的配息來說，近四次配息數據為0.51元、0.55元、0.55元、0.5元，是近四次以來最低的一次。

不過近四次配息2.11元，除以昨天收盤價22.15元，殖利率還有9.5％，我個人是可以接受啦！不知道各位怎麼想的呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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