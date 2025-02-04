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蛇年紅盤日大跌 7檔債券ETF卻創高 3.7萬受益人笑呵呵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
收盤價創新高債券ETF。（資料來源：CMONEY、2025/2/3、受益人2025/1/22*ETF選取發行價以上成立滿一個月）
收盤價創新高債券ETF。（資料來源：CMONEY、2025/2/3、受益人2025/1/22*ETF選取發行價以上成立滿一個月）

金蛇年開盤大盤大跌830.7點，ETF兩樣情，股票慘兮兮、債券笑嘻嘻，台股大跌，投資人追求穩健資產配置，債券ETF全數上漲，包括00953B 群益優選非投等債、00864B中信美國公債0-1、00859B群益0-1年美債、00694B富邦美債1-3年、00865B國泰US短期公債、00860B群益1-5Y投資級債、00794B群益7+中國政金債共7檔債券ETF收盤價創下新高，讓3.7萬位受益人投資都賺錢。

00953B預計在2月13日進行第四次配息0.07元維持新高，預估年化配息率約8.16%，優於多數ETF的配息水準，此外前三次也都順利填息，想參與00953B第四次領息的投資人，最後買進日為2025年2月12日。

ETF理財達人表示，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，此外更是次次填息，股價又頻創新高表現出色，讓受益人息利雙收，近一周成交均量近4萬張更顯交投熱絡吸引投資人搶進。

ETF理財達人指出，00953B配息維持新高又能次次填息股價頻創新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，未來通膨發展因川普政策而具有高度不確定性，左右後續金融市場表現，然非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息雨滴存續期間之優勢。當前美國經濟持穩，就業市場與民間消費動力仍具韌性，金融環境仍偏寬鬆，有利於非投等企業財報持堅，違約風險可望持穩在低位。

李忠泰表示，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00864B中信美國公債0-1 ETF 債券ETF

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