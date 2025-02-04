猜中00878這季配息0.5元！ 存股哥：年化9％剛存當時覺得有7％就很了不起了

被我猜中了！00878本季公告配息0.5元，昨日（2/3）收盤價22.15元，單季殖利率2.25%，年化殖利率預估9.03%，目前收益平準金0.71、資本平準金6.36，可配息庫存仍相當充足，下一季甚至今年都穩定配至少0.5應該問題不大。

雖然配息略微縮水，不過個人認為能穩定的配息已經很好了，尤其是高股息偏弱、大盤又常常暴跌的這半年，現在00878年化殖利率有9%耶！在幾年前開始存00878時想都不敢想，當時覺得有7%就很了不起了。

我目前持有00878共125張，本季領股息$62,500，雖然比上一季略少一千多塊，但持有張數比上一季多了10張，對於這樣的成果我非常滿意，隨著時間的推移，我的張數跟股息也只會越來越多。

如果覺得配息不滿意怎麼辦？那就衝高你的持有張數即可，抱怨股息減少不能改變任何事情，專注在提升自己的張數、總值才是自己該做的事，畢竟讓自己有能力投入更多的資金，也是一個優秀的存股人該具備的條件之一。

話說昨天又大跌了830點，是史上第四大跌點，不過878表現相對穩健，只跌了0.13（-0.58%），我想這也是存00878的價值所在，它的穩定度你真的不用太擔心，長期持有、股息再投入，「時間」會給你你應得的報酬。

當然00878的另一個價值就是「股票質押」，00878配槓桿就像轉角遇到愛，00878的穩定性跟現金流恰巧可以平滑開槓桿帶來的風險，同時你又能讓00878的股息現金流威力最大化，這點在我去年開始用00878做借貸存股後體會更深。

你可能會說00878從去年7月的24塊高點跌下來也跌了不少，對於買在24塊左右的人來說配息只是左手換右手，但問題是在2022年從19以上跌到15開頭時，也不會有人相信有一天會漲破20。

所以最終還是要回歸長期投資的本質，就是長期持有、股息再投入，完整的參與市場你才能得到期間所有的報酬跟股息，如果只看其中一小段時間，你可能會覺得00878爛死了，要是你把時間倒退回00878上市的第一天，你一定會覺得有存00878真好。

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