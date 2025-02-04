日本企業積極迎戰川普關稅 「這類型」給力

隨著川普就職美國總統，世界局勢再起波瀾。川普政府強調「美國優先」和「美國製造」，誓言要展開「美國的黃金時代」，首日簽署多項行政命令，其濃厚的保護主義色彩及政策走向將掀起全球新變局。日本政府與企業正採取行動，試圖應對可能帶來的影響。根據日本財務省數據，2024財年前半期（2024年4月至9月），日本對美國的出口金額約為10.8兆日圓。其中，「運輸設備」占出口總額的36.2%，「機械」占22.8%，「電氣機械」占13.3%，這三大類產品合計高達72.3%的比例，若川普後續如預期提出高關稅政策，從事相關產品出口的公司業務將直接受到影響。

2024年日本12月出口增長2.8%，現超過市場預期的2.3%，這是日本出口第連續三個月增長，顯示經濟活動持續恢復，也可能因應新任美國總統川普對進口商品徵收高額關稅的威脅而提前出貨。根據日本貿易振興機構的調查，多數在美國經營的日本公司已經著手應對可能的新增關稅措施，包括強化當地的生產和採購，以及考慮產品價格上調。這些策略顯示，企業不僅在出口方面面臨挑戰，也需要在美國市場尋求生存和發展的新模式。

對美國來說，日本曾是貿易逆差最多的夥伴。目前，與中國大陸、歐盟和墨西哥之間的逆差不斷擴大，特別是在全球貿易前景撲朔迷離的情況下，川普提出的關稅計畫可能會改變國際貿易格局，也對日本企業在美國市場的布局產生壓力。

野村日本價值動能高息ETF（00972）基金經理人張怡琳分析表示，日本經濟主要由中大型企業支撐，中大型企業的生存少不了與美國的貿易。日股投資人可以適度調整投資組合，增加對出口較不敏感行業的比重，例如金融業、健康護理和必需消費品等產業。金融業的業務主要集中於存放款和資產管理，與實物商品的進出口貿易相關性較低，因此較少受到關稅政策的影響。同時，健康護理和必需消費品行業偏向服務業和內需市場，需求穩定且對外部環境依賴較低，也因此能在國際貿易不確定性升高時提供更強的防禦性。

張怡琳建議日股投資人，不妨關注00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數，全台首檔採用PBR（股價淨值比）和EPS（每股盈餘）雙動能篩選機制，產業配置與代表日本大盤的東證指數存在顯著差異。其中，金融業的比重達30%，相較東證指數高出15.2%，此外，先前提到關稅風險相對低的醫療保健與必需消費品的曝險比例也高於東證指數。另一方面，工業和資訊科技兩大受到關稅風險影響較大的產業，在該ETF中的比重則明顯低於東證指數，分別少了11.4%和7.5%。目前的產業配置降低了貿易政策不確定性帶來的風險，同時提升穩定性和收益潛力。

張怡琳進一步指出，若觀察兩指數在2024年美國大選11月5日結束後至2025年1月15日的表現，彭博日本價值動能高息指數總報酬來到+2.58%，優於同期東證指數的+1.12%，顯見在川普確定當選到川普登台前的這段「熱身」時期，00972追蹤的指數已經展現出抗壓實力。

張怡琳也認為，00972會是日股投資人在面對後續一系列政治不確定性的好選擇。目前日股的股價淨值比 (P/B ratio) 與股東權益報酬率 (ROE) 相較於歐美市場仍屬偏低，日本企業大力改革帶動企業獲利、政府全力做多拼經濟、內外資齊聚等利多，成為未來日股續漲的動能，中長線來看，日股未來仍有提升空間，預期日本東證指數獲利率自2023年～2025年可望連三年逐年成長，日股可望延續多頭行情值得長期投資，投資可以把眼光放到日本市場，根據自己的投資目標和風險承受能力，透過野村日本價值動能高息ETF(00972)參與日本企業治理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。

但仍留意，00972完全集中投資日股，承受之理紅利及經濟成長潛力，搭上日股未來多頭行情。但仍留意，00972完全集中投資日股，承受的單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。