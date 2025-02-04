川普砸5000億美元拚「星際之門」 含「星」量高 ETF 出爐

美國總統川普先前宣布一項重大計畫，由軟銀、OpenAI 和甲骨文合資成立一家名為「Stargate」(星際之門) 的合資企業，為在美國建設AI基礎設施，號稱總投資額高達5,000 億美元，讓甲骨文和安謀（Arm）分別大漲約6.75%和16%。該計畫的另一大目標是應用 AI 技術於醫療領域。

川普提到，隨著技術的進步，以往難以治癒的疾病將以前所未有的速度被治癒。他還說，這項計畫將為醫療創新帶來「革命性突破」。市場消息指出，「星際之門計畫」的初始股權出資方包括軟銀、OpenAI、甲骨文和 MGX。其中，軟銀和OpenAI 是主要合作夥伴，軟銀負責財務方面，OpenAI 負責營運。軟銀集團董事長孫正義將擔任「星際之門計畫」的董事長。Arm、微軟、輝達、甲骨文和 OpenAI 將作為該計劃的關鍵初始技術合作夥伴。該計畫的第一步是建設 10 座數據中心，目前已在德州開工，未來將陸續擴展至其他州。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計，台灣掛牌的海外型股票ETF含「星」共22檔，即ETF成分股中包含軟銀、甲骨文、微軟、輝達等星際之門參與或技術合作廠商，其持股比重分別自1.4%至19.1%不等。若觀察含「星」量超過15%以上則縮小至八檔，其中以科技型ETF居多，才剛掛牌的美股ETF新兵的野村美國研發龍頭ETF(00971)也名列其中，含星量達16.6%，值得科技股投資人留意。另一方面，日股ETF也因受惠軟銀而名列「含星量排行」，野村日本動能高息(00972)是當中含星量最高的日股ETF，是參與AI科技的另一選擇。

野村美國創新研發龍頭ETF(00971)經理人林怡君指出，近年來AI科技發展與商機大爆發，從國際情勢來看，AI更成為全球大國競爭較勁的新戰場。目前AI與相關科技題材除科技上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商，未來相關應用商機更料將擴及至醫療、消費等各產業，有望進一步推升相關企業營收與獲利並嘉惠股價表現，因此聚焦並囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型股票，中長期而言，受惠川普AI發展的程度可望更高、想像空間更大，值得投資人持續參與投資。

對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過野村美國創新研發龍頭ETF(00971)追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情；目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。