0050費用降 助長線釣大魚

元大台灣50（0050）為國內成立最久ETF，規模4,469億也是最大境內基金。春節前公告，依規模成長調降費用率，是追蹤臺灣50指數經理費、保管費最低的ETF。在調降後，大幅有利投資人透過0050進行長期投資。

做為台灣首檔國民ETF，0050肩負引領市場成長的重要責任，在ETF市場持續壯大後，市值型ETF降低費用率為國際趨勢，成為吸引資金回流台股利基，0050的降費用率具指標性意義。

0050降低費用率有利民眾自主理財，在長期規模成長的前提下，0050本次調降經理費除先降至0.15%，並針對規模超過1,000億至5,000億部分，再降至0.10%，未來規模成長至5,000億至1兆、1兆元以上還會調降，已為投資人規劃長期投資成本持續下降架構。

0050選股邏輯單純，且高度反映台股行情，不會有選股失誤，近年表現已呈現領先台股大盤優勢，2024年臺灣50指數含息報酬率49.0%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度；且統計自2015年以來十個年度，臺灣50指數已有六個年度領先大盤，累積含息總報酬勝出約60個百分點。

ETF淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率。至2024年年底，上市市值前十大企業合計市值為39.9兆，占整體上市台股53%，相對2014年年底的9.6兆、占比37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股。

法人表示，0050指數邏輯透明且歷經20多年來的多空考驗，跟著指標企業汰弱留強，過去20年歷經三個趨勢轉折，除了台積電一直是產業龍頭，其他主要成分股因應科技推演而有所不同，顯示臺灣50指數持續參與台股主流轉變趨勢，不會錯過成長潛力。

專家分析，年輕族群投資最大的優勢來自於時間，若一味追求高息的產品而忘了資產增值所帶來的投資效果，可能會導致收了配息而失去報酬率成長，建議年輕族群若當前沒有持續的現金流需求，站在長期資產增長潛力角度，優先選擇市值型將更具優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。