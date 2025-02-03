債券ETF 吸金 氣勢紅火

台股封關期間，川普宣示提高關稅、DeepSeek問市，美股上沖下洗，而債市受到聯準會維持利率不變影響，美國長天期公債殖利率不升反降，帶動昨（3）日債券ETF紛紛開出紅盤，投等債、非投等債及長債均有表現。

昨天的盤面上，新光BBB投等債20+（00970B）、群益ESG投等債20+等漲幅超過1%；群益優選非投等債、中信美國公債0-1等股價則創下新高。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，最新美國聯準會利率決策採維持利率不變決定，顯示美國經濟基本面仍穩定成長，聯準會不急於作出任何動作，尤其最新1月31日公布的美國核心PCE物價增速滑落到2.79%（前期2.82%）。

長天期投等債ETF三率表現

這個數據顯示物價延續回落態勢，通膨仍維持趨緩看法，帶動美國20年公債殖利率從台股封關前1月14日最高5.06%，回落到1月31日最低4.81%，美國10年公債殖利率也從1月14日最高4.79%，跌到最低1月30日的4.52%。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，未來通膨發展因川普政策而具有高度不確定性，左右後續金融市場表現。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成分券最值得留意。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF研究團隊表示，美國總統川普宣布對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%的關稅、對中國商品加徵10%的關稅後，對股市波動性加大。

另一方面，全球股市經過2024年的大漲普遍處於高檔位階，引發資金轉往高評級的債券ETF避險，在三分之二全球股市重挫之際，投資等級債券ETF表現相對抗跌。

其中，BBB債券因兼具違約率相對低、殖利率相對佳雙優勢，其占投資等級債券發行總量的比例達53%，高居投資等級債券的人氣王。

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