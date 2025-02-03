快訊

五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

12檔ETF 配息潮 來了

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

金蛇年首個交易日雖補跌逾800點，但法人指出，這可視為分批建立部位、搶便宜契機，加上正逢多檔台股ETF公告最新配息資訊，昨（3）日共有國泰永續高股息（00878）在內等12檔台股ETF宣告配息金額，投資人可留意相關訊息與時程來參與配息掌握收益，順帶趁短線回檔建立部位把握後續行情。

從配息表現來看，季季配的中信小資高價30單季配息殖利率2.69%、中信關鍵半導體2.27%、國泰永續高股息2.25%、復華富時高息低波0.89%。

其中，最具指標的國泰永續高股息預估配息0.5元，對比2024第4季的0.55元略為下降，但相較去年同期的0.4元高。

00878等12檔台股ETF公告配息
00878等12檔台股ETF公告配息

月月配的富邦特選高股息30單月配息殖利率0.72%、富邦臺灣優質高息0.43%、野村趨勢動能高息0.4%、復華台灣科技優息0.27%、台新永續高息中小0.2%、中信成長高股息0.14%。其中，富邦臺灣優質高息預估配息0.1元，是改月配以來最高。

此外，半年配的群益台ESG低碳50配息殖利率3.53%；雙月配的永豐優息存股配息殖利率0.82%。

展望後市，國泰永續高股息經理人游日傑提到，2025年全球市場在川普上任後風雲莫測，雖目前上任不到一個月，多項「有感」政令包括終止多元性別、退出世界衛生組織、退出巴黎氣候協定等，引起民意分歧。

2月4日更要正式對加拿大、墨西哥提高關稅，亞洲國家同樣繃緊神經，美股及各地重要市場應還會有波動；反觀台灣市場，半導體供需火熱，金融業獲利穩定，行情下跌反而提供了低接布局的好時機。

群益投信表示，雖然中國DeepSeek R1架構推出、川普加徵關稅等議題引發市場疑慮，為股市帶來壓力測試，然基於全球包括台灣在內景氣預期維持溫和成長，且AI正向發展趨勢不變，應用面需求甚至更為拓展，台灣電子產業鏈可望持續受惠，中長期表現仍值關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

因應川普大談判時代 江啟臣：台灣要盤點籌碼因勢利導

00878配息出爐！配息金額季減年增至0.5元

00878預估配息0.5元…最後買進日為19號！挺過空頭適合作為投資避風港

損人不利己？川普的關稅貿易戰，對美國經濟衝擊預估

相關新聞

12檔ETF 配息潮 來了

金蛇年首個交易日雖補跌逾800點，但法人指出，這可視為分批建立部位、搶便宜契機，加上正逢多檔台股ETF公告最新配息資訊，...

債券ETF 吸金 氣勢紅火

台股封關期間，川普宣示提高關稅、DeepSeek問市，美股上沖下洗，而債市受到聯準會維持利率不變影響，美國長天期公債殖利...

0050費用降 助長線釣大魚

元大台灣50（0050）為國內成立最久ETF，規模4,469億也是最大境內基金。春節前公告，依規模成長調降費用率，是追蹤...

DeepSeek是福是禍？押這檔軟硬通吃的ETF免驚慌

中國大陸AI新創公司DeepSeek在春節期間橫空出世，重創美股主要指數，尤其費城半導體指數大跌超過6%，但NYSE F...

00878配0.5元仍維持高檔…年化依舊9％以上優於去年！ 知美：未來應該沒問題持續0.5元之上

00878公告2025年第一次的配息金額，為0.5元，看起來仍維持高檔，年化配息率依舊在9%以上，也優於去年同期。

關稅戰衝擊下 這兩檔主題型ETF長線仍可望受惠

2025年初Deepseek橫空出世、美國總統川普隨即祭出關稅戰，成為資本市場兩隻最大黑天鵝，但隨著創新應用陸續出現，A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。