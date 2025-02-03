12檔ETF 配息潮 來了

金蛇年首個交易日雖補跌逾800點，但法人指出，這可視為分批建立部位、搶便宜契機，加上正逢多檔台股ETF公告最新配息資訊，昨（3）日共有國泰永續高股息（00878）在內等12檔台股ETF宣告配息金額，投資人可留意相關訊息與時程來參與配息掌握收益，順帶趁短線回檔建立部位把握後續行情。

從配息表現來看，季季配的中信小資高價30單季配息殖利率2.69%、中信關鍵半導體2.27%、國泰永續高股息2.25%、復華富時高息低波0.89%。

其中，最具指標的國泰永續高股息預估配息0.5元，對比2024第4季的0.55元略為下降，但相較去年同期的0.4元高。

00878等12檔台股ETF公告配息

月月配的富邦特選高股息30單月配息殖利率0.72%、富邦臺灣優質高息0.43%、野村趨勢動能高息0.4%、復華台灣科技優息0.27%、台新永續高息中小0.2%、中信成長高股息0.14%。其中，富邦臺灣優質高息預估配息0.1元，是改月配以來最高。

此外，半年配的群益台ESG低碳50配息殖利率3.53%；雙月配的永豐優息存股配息殖利率0.82%。

展望後市，國泰永續高股息經理人游日傑提到，2025年全球市場在川普上任後風雲莫測，雖目前上任不到一個月，多項「有感」政令包括終止多元性別、退出世界衛生組織、退出巴黎氣候協定等，引起民意分歧。

2月4日更要正式對加拿大、墨西哥提高關稅，亞洲國家同樣繃緊神經，美股及各地重要市場應還會有波動；反觀台灣市場，半導體供需火熱，金融業獲利穩定，行情下跌反而提供了低接布局的好時機。

群益投信表示，雖然中國DeepSeek R1架構推出、川普加徵關稅等議題引發市場疑慮，為股市帶來壓力測試，然基於全球包括台灣在內景氣預期維持溫和成長，且AI正向發展趨勢不變，應用面需求甚至更為拓展，台灣電子產業鏈可望持續受惠，中長期表現仍值關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。