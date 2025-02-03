DeepSeek是福是禍？押這檔軟硬通吃的ETF免驚慌

中國大陸AI新創公司DeepSeek在春節期間橫空出世，重創美股主要指數，尤其費城半導體指數大跌超過6%，但NYSE FANG+尖牙股指數因為坐擁「10大科技神山等權重配置」，軟硬體通吃、跨領域多元布局策略，應對風暴有絕佳抵抗力，指數逆勢上漲0.97%。

台股蛇年開紅門上演股匯雙殺，讓追蹤NYSE FANG+尖牙股指數的統一FANG+ ETF（00757）因台幣貶值，淨值雖難逃走跌壓力，不過，也吸引零股族趁勢逢低承接，3日零股成交金額爆出0.75億元，居海外ETF之冠。

統一FANG+經理人林良一表示，00757不只有AI主流題材，其成分股所涵蓋的產業覆蓋面很廣，還包含雲端服務、資安、串流影音、電子商務等，凡是能引領人類生活更便利進步的尖端多元主題，都是00757的主要成分股。

針對DeepSeek影響，林良一表示，DeepSeek號稱以極低的成本訓練出媲美國際領先水準的AI模型，市場擔憂恐引發AI晶片供過於求，但已有專家認為這是過度反應，因為AI產業的發展仍高度依賴先進的硬體供應，且無論是DeepSeek或其他AI技術革新，對算力資源的需求都很強大，因此長遠來看，先進晶片長線仍將在AI產業中扮演關鍵角色。DeepSeek的崛起有機會「是福不是禍」，因為高效的AI模型可望跟進降低推理成本與提升效率，有望加速AI技術的普及與應用，成為半導體加速迭代的重要驅動力。

林良一指出，00757十檔成分股等權重的設計，就是10家科技巨頭輪流領漲的保護力，當AI晶片王波動時，影片串流巨擘接棒；當全球資訊服務管理龍頭疲軟時，社群霸主撐盤，等權重配置讓00757成為「自帶平衡機制的科技成長引擎」。時值00757震盪加劇，正好可透過零股撿便宜，或以定期定額分批布局，參與AI長線趨勢向上的多頭行情。 00757成分股過年期間表現。資料來源：彭博（統計自2025/1/21~2025/1/31波段漲跌幅）

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