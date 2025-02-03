00878配0.5元仍維持高檔…年化依舊9％以上優於去年！ 知美：未來應該沒問題持續0.5元之上

00878公告2025年第一次的配息金額，為0.5元，看起來仍維持高檔，年化配息率依舊在9%以上，也優於去年同期。

想必有許多人擔心，未來還能持續穩定在0.5元以上嗎？

知美分析，應該是沒有問題的！

我們可以從00878過去一年的4次配息項目組成狀況，推測未來走向，很明顯的，過去4次配發的現金股利和收益平準金部分，合計占總配息金額的約30%~50%，大約一半以下。

所以以這次配0.5元來說，推估這次現金股利和收益平準金部分

大約花掉約 (30%*0.5 ~ 50%*0.5)元 = 0.15 ~ 0.25元也就是0.72元 (對應到官網基金淨值組成的 (B)收益平準金) 再扣掉 0.15 ~ 0.25元，還剩下 0.47 ~ 0.57元

所以要再配出跟這次一樣的金額，完全綽綽有餘！

而且00878的資本利得（對應到官網基金淨值組成的 (C)資本損益平準金），看起來還留下這麼多，約6.5元，下次當然有辦法維持穩定的配息金額在0.5元以上！

況且5月開始，台股又將進入除息旺季，屆時00878成分股又開始收到新的現金股利進來了！

從00878的配息紀錄可以發現，投信對於00878的配息管理規劃，就是希望穩定配息狀況；特別是配息金額，會讓配息金額長期穩定，因此並不追求突然的飆高！

總結

知美推估，00878配息未來還能持續穩定在0.5元以上，目前年化配息率仍維持在9%以上，加上台股年後回檔，現在價位很不錯，記得最後買進日是2/19，想參與配息的朋友別錯過了！

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