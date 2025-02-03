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美國今年經濟看望 永豐ETF 00907、00958B除息

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

川普上台後新政連發，沒有市場預期猛烈的立刻祭出提高關稅措施，先以簽署備忘錄進行美國與他國政策的檢視及評估，尤其是與中國大陸、加拿大、墨西哥之間的貿易關係；若評估後不利美國利益，就有可能升級加碼關稅措施。

川普2.0影響全球，美元近期出現回調下跌，歐股、中國A50指數、債券則呈現上漲走勢。永豐投信基金經理人林永祥指出，相比川普第一任時期直接強硬實施加徵關稅，現今川普政府先調查再實施的做法暫時讓市場鬆了一口氣；然而關稅提案依然在川普的桌面上，例如川普提到解決歐元區貿易不平衡的措施可能包括「加徵關稅或讓歐洲購買更多美國的石油及天然氣」，這讓市場對加徵關稅的擔憂持續存在。

林永祥表示，對美國2025年的整體經濟表現抱持樂觀看法，美國上市企業的總市值有望突破70兆美元，預測美股全年有不錯的表現。觀察台股通常與美股連動，永豐優息存股ETF（00907）追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，只挑選近三年每股盈餘為正並且連續三年發放現金股利的賺錢企業。前10大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生，是台股目前唯一金融+傳產ETF，適合投資人買進及長期持有。

永豐投信發佈2檔ETF最新期前配息公告，分別為永豐優息存股、永豐ESG銀行債15+（00958B），均在2月24日進行除息，2月21日為最後買進日，並在3月20日發放配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美國 關稅

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