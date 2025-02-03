三類ETF受益人數同減 靜待逢低買進良機

春節假期長達九天，部分投資人擔憂市場不確定性，出脫手中部位保留銀彈，多數投資人則選擇「以靜制動」。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股、債券以及海外等三類ETF受益人數雖同步減少，但台股ETF較前一周微減1.4萬人，債券ETF及海外ETF則僅減少約千人。

春節期間，全球資本市場紛擾，美國科技股受中國大陸新創公司DeepSeek的開源AI模型震撼，費半指數單日跌9%，包含輝達、台積電ADR都一度跌逾10%，雖然市場迅速消化利空，但隨後美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，新一波貿易戰已然開打，再度壓抑全球股市表現。台股新春開紅盤面臨強大補跌壓力，早盤一度跌逾千點，半導體類股成為重災區，台積電跌幅也在5%以上。

針對DeepSeek引發的AI概念股震盪，中國信託投信表示，雖然DeepSeek的新技術大幅降低算力需求，確實引起市場關注，但目前仍不足以改變整個 LLM 競爭格局。除了有媒體報導OpenAI指控DeepSeek盜用模型「蒸餾」竊取技術外，也開始有部分企業或單位禁用DeepSeek；樂觀派則對DeepSeek的橫空出世抱持正向看法，認為可望刺激市場對AI晶片的需求。不過，短期而言，確實成為AI基建產業鏈的利空。

川普宣布對加、墨、中加徵關稅，以及研議對其他國家的關稅，包含揚言將於2月18日起徵收晶片關稅和準備進一步限制AI晶片出口中國。中國信託投信表示，即便這可能是川普的談判手段，但隨著加、墨宣告反制，關稅戰有越演越烈跡象，對在墨西哥有設廠的台商確實造成一定程度的衝擊。至於台積電在高階製程有充分的議價能力，且生產晶片並非直接出口美國，受影響程度可望小於成熟製程。但在2月18日以前，市場仍將出現風險趨避的氛圍，短期仍將壓抑台股表現。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，台股開紅盤受美國AI概念股下挫與關稅戰擴大拖累，短線面臨修正壓力。但美國經濟表現強韌，聯準會主席鮑爾強調目前中性利率偏高，顯示仍有降息空間；雖然關稅與出口限制等因素可能對AI基礎設施需求造成短期壓力，惟近期AI發展取得突破，成本降低可望加速企業及民生應用，也可望推動各國進程，進而帶動硬體需求，整體AI市場仍有巨大增長空間，特別是在雲端基礎設施和推論需求方面。日前ASML公布財報也優於市場預期，並未下修今年營運展望，顯示科技股展望仍佳。

張圭慧表示，研究機構預期，台股2025年半導體、電子零組件與電腦周邊產業，稅前盈餘成長幅度可望優於上市櫃企業平均，因此半導體ETF與以科技為主要成分股的高股息ETF仍可望受惠。短期雖有關稅戰利空，但隨著政策日益明朗，加上台商早已進行供應鏈全球布局，投資人可靜待市場情緒漸趨冷靜

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。